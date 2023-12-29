Днем 29 декабря в Харькове сообщают уже о трех погибших и 11 пострадавших в результате прилета по гражданскому предприятию.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

Пожар на месте ракетного удара еще тушат.

МВД публикует кадры спасения мужчины из-под завалов в Харькове. Он выжил.

Фото Харьковская ОВА

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что 29 декабря город был атакован с пяти утра. Ракеты выпустили тремя волнами, предварительно это были ракеты С-300 и Х-22. Сообщалось, что пострадал Киевский и Холодногорский район города.

Напомним, что 29 декабря рф совершила очередной массированный ракетный удар по городам Украины. По Украине сегодня выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов".

Под ударами были Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов и другие населенные пункты. В каждом из них сообщают о погибших и раненых. В некоторых городах под завалами остаются люди.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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