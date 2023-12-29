В результате ударов по Харькову погиб мужчина, восемь человек получили ранения
В результате ракетных ударов рф 29 декабря в Харькове погиб мужчина, восемь человек получили ранения.
Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.
Погибший - мужчина возрастом около 35 лет. Раненым медики оказывают помощь на месте.
"Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия", - добавил он.
Мэр Харькова Игорь Терехов утром сообщал о третьей волне ракетных ударов по городу. Предварительно рф ударила ракетами С-300 и Х-22. В зоне поражения были Киевский и Холодногорский районы.
По его данным, Харьков обстреливают примерно с пяти часов утра, было около 12 прилетов. Возникли проблемы с подачей электричества для транспорта.
Напомним, что в Киеве уже пять пострадавших от ракетного удара, три человека могут находиться под завалами.
Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.
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