В результате ракетных ударов рф 29 декабря в Харькове погиб мужчина, восемь человек получили ранения.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

Погибший - мужчина возрастом около 35 лет. Раненым медики оказывают помощь на месте.

"Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия", - добавил он.

Мэр Харькова Игорь Терехов утром сообщал о третьей волне ракетных ударов по городу. Предварительно рф ударила ракетами С-300 и Х-22. В зоне поражения были Киевский и Холодногорский районы.

По его данным, Харьков обстреливают примерно с пяти часов утра, было около 12 прилетов. Возникли проблемы с подачей электричества для транспорта.

Напомним, что в Киеве уже пять пострадавших от ракетного удара, три человека могут находиться под завалами.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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