Анализируем итоги 673-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские паблики сообщают, что на юго-западной окраине Авдеевки армия РФ отошла от подступов к микрорайону "Химик". Пишут, что ВСУ упорно обороняют этот укрепрайон. Но при этом российские военные телеграмм-каналы пишут о некотором продвижении россиян по ряду других направлений около города. Украина этого не подтверждала.

При этом россияне захватили ранее потерянные позиции в Запорожской области, сообщает американский "Институт изучения войны".

"Российские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области и отбили позиции, которые украинские войска захватили во время контрнаступления летом 2023 года", - говорится в сводке ISW.

"Институт" связывает это с тем, что "украинские войска отошли зимой на более защищенные позиции возле Работино". Аналитики ссылаются на кадры с геолокацией, опубликованные 14 и 27 декабря. Они показывают, что российские войска продвинулись к западу от Вербового.

"Ограниченные российские достижения могут стать значительными. особенно если Запад прекратит военную помощь Украине", - пишет ISW.

На Донбасском направлении, как ранее и на Херсонском области, резко уменьшилось количество российских авиаударов, заявил представитель ВСУ Александр Штупун.

По его словам, Россия уже двое суток использует для авиаударов только штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52, и если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - три и семь соответственно.

Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые, по утверждениям ВСУ, несут россияне в последние дни.

В то же время, Силы обороны юга заявляют, что на Херсонщине россияне возобновили пуски авиабомб - после некоторого затишья. Они применяются для ударов по плацдарму ВСУ в Крынках и правому берегу, с которого плацдарм снабжается.

"В течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес 3 авиационных удара с применением 7 управляемых авиабомб по населенным пунктам Змиевка, Дудчаны, Новоберислав и Красный Маяк Херсонской области", - говорится в заявлении военных.

Также применение КАБов было зафиксировано сегодня под Купянском. То есть, после поражения нескольких российских самолетов, которые, вероятно, производили бомбардировки, наступило сперва некоторое затишье с авиабомбами - но теперь их снова начали применять.

Напомним, что эти управляемые бомбы - одна из главных проблем для ВСУ, как неоднократно заявляли российские представители. Не в последнюю очередь для борьбы с ним (точнее - с их носителями) Украина и хочет как можно скорее получить американские истребители F-16.

Вчера, к слову, журнал Newsweek предположил, что эти самолеты уже переданы в Украину либо это произойдет на днях. Но Воздушные силы ВСУ это опровергли.

Военные перспективы

В Украину вчера успел поступить последний в этом году пакет помощи США на 250 миллионов долларов. Туда вошли:

– дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;

– зенитные ракеты Stinger;

– компоненты системы ПВО;

– дополнительные боеприпасы для HIMARS;

– артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

– ракеты TOW;

– противотанковые системы Javelin и AT-4;

– более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;

– взрывные боеприпасы для ликвидации помех;

– запчасти, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В контексте поставок оружия министр иностранных дел Кулеба раскритиковал западных партнеров - в частности, европейских. Он заявил, что "Европа не умеет воевать", потому что не смогла развернуть производство вооружений.

"Производство оружия - не самая популярная сфера бизнеса. К сожалению, наши друзья потратили слишком много времени на размышления о том, как и когда увеличить производство оружия и боеприпасов", - сказал министр.

Он считает, что РФ получит преимущество, если Запад не сможет нарастить производство.

"У Европы явно есть преимущество в своих технологиях. Проблема и вызов, с которым они сталкиваются, — это масштабирование производства этой технологии. Мне жаль это говорить, но этого будет недостаточно, если ситуация не изменится. И Россия будет впереди нас", - сказал Кулеба.

В целом на западную аудиторию украинские власти в последнее время транслируют довольно мрачные тезисы. Так, в правительстве вчера и сегодня делали заявление, что без помощи Запада Украине нечем будет платить пенсии и соцвыплаты.

Впрочем, на внутреннюю аудиторию параллельно делаются заявления, что ситуация под контролем, и несколько месяцев Киев сможет продержаться на своих ресурсах.

Интересное заявление о прогнозах украинских властей в целом сделали сегодня в ГУР Минобороны. Там говорят, что заявления Буданова о взятии Крыма в этом году были информационной спецоперацией.

"Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства - также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо, и получается соответствующий итог. А что касается конкретных заявлений, они сбылись. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом", - заявил спикер ГУР Юсов.

Напомним, что в октябре прошлого года глава ГУР Буданов конкретно говорил, что к лету 2023 война должна закончиться выходом на границы 1991 года - с Донбассом и Крымом. В августе он признал, что прогноз не оправдался.

Впрочем, сейчас уже многие в Украине признают, что заявления того периода - это были попытки подорвать моральный дух россиян перед готовившимся наступлением на юге. На морально-психологический эффект делалась основная ставка - одновременно наносились удары дронами по Кремлю и шли бои в Белгородской области. Также ожидалось, что россияне отступят, увидев "Леопарды" и "Брэдли".

Но, как видим, эти расчеты не сработали. Зато подобные заявления о том, что "весной будем в Крыму" создали сильно завышенные ожидания в украинском обществе и теперь, когда они не оправдались, это ударило бумерангом по украинской власти, вызывая недоверие и к ее новым заявлениям и инициативам. Что хорошо видно на примере закона о мобилизации.

Теперь же военных прогнозов со знаком "+" стало ощутимо меньше. Да и риторика властей ощутимо меняется - теперь они предвещают не скорые победы, а тяжелую борьбу на неопределенное количество времени.

При этом сегодня эстафета "победных" прогнозов перешла к российской стороне. Война в Украине может закончиться весной-летом 2024 года, заявил назначенный РФ "губернатор Запорожской области" Балицкий.

"Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что "спецоперация" (так в РФ называют вторжение в Украину - Ред.) закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны — в начале лета, потому как сам являюсь военным. Могу сказать из того, что я понимаю в этом всём происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский", — сказал Балицкий.

Напомним, этим летом командующий российской группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев заявил, что "к весне все закончится". Что примерно совпадает с мнением Балицкого.

Украина же ближайшие перспективы комментирует осторожнее.

На днях украинский главком Залужный заявил, что следующий год "должен и будет" отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии, а главной целью будет "сохранение людей". То есть речь о длительной обороне.

А командующий Тарнавский прогнозировал, что следующий год будет для Украины "еще более тяжелым".

Мобилизация

Сегодня власть дала понять, что в нынешнем виде скандальный законопроект о мобилизации принят не будет.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что достиг компромисса с Минобороны, как изменить документ, чтобы он не нарушал права человека и Конституцию.

Ранее он говорил, что речь идёт о запрете уклонистам на операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств.

"Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой", – говорил Лубинец.

После этого он рассказал, что некий компромисс по озвученным вопросам найден.

"Вчера вечером у меня состоялось рабочее совещание, где присутствовали представители Минобороны и нашей институции, где мы уже достигли компромисс, как с одной стороны обеспечить закон о мобилизации, с другой - не нарушать права человека", - сказал омбудсмен и добавил, что правки могут быть внесены на заседании профильного комитета Рады.

О том, что законопроект о мобилизации будет доработан, заявил и спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Правда, пока неизвестно, как.

Народ же высказывается активно против того варианта мобилизации, который внес в Раду Кабмин. В Одессе провели опрос, как жители города относятся к мобилизации - и о том, как завлечь украинских мужчин в армию.

Один мужчина в комментарии "Думской" заявил, что добровольно в любом случае никто не пойдет. Другой говорит, что насильно мобилизованный может еще и атаковать своих сослуживцев.

Звучит мнение, что нужно прекратить практику принудительной мобилизации, обеспечить призванных людей необходимой экипировкой и полноценным обучением. А также не обманывать, а говорить правду про потери.

Один парень озвучил и весьма нестандартное предложение: нанимать "специально обученных людей" из-за границы.

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К каким переменам в Украине может привести скандал с законопроектом по мобилизации - мы разбирались детально в отдельном материале.

Тем временем, власти, судя по всему, усиливают мобилизацию уже имеющимися средствами. В пабликах, которые оповещают о военных патрулях, стало резко больше информации. Также вслед за Киевом блокпосты ввела на праздники и Киевская область. Они будут работать с 28 декабря по 6 января.

Власти не говорили, что там будут вручать повестки, но по Киеву такие слухи уже активно ходят.

Мир и переговоры

С Запада продолжают идти заявления о том, что Украине следует подумать над тем, чтоб в сложившейся тяглой ситуации отказаться от цели выйти на границы 1991 года и заключить перемирие по линии фронта, если таковое предложение от России поступит.

Украина не должна игнорировать возможность заключить мир с Россией на текущей линии фронта, ведь победа в войне определяется не только территориальными достижениями и потерями.

Такое мнение на страницах The New York Times опубликовал известный публицист и политический обозреватель, член редколлегии газеты Серж Шмеман.

Комментируя недавнюю резонансную публикацию The New York Times о сигналах Кремля о готовности к мирному соглашению, Шмеман осторожно отмечает, что эти сигналы являются одновременно "подозрительными и соблазнительными".

Он признает, что гипотетические мирные переговоры могут быть ловушкой Путина, но призывает взглянуть на возможные выгоды.

"Если господин Путин окажется серьезным [в своих намерениях заключить мир], Украина не должна упускать возможность прекратить кровопролитие. Возвращение территории - это не единственный способ победы в этой войне. Настоящая победа Украины заключается в том, чтобы подняться из ада войны сильным, независимым, процветающим и безопасным государством", – пишет обозреватель.

Отметим, что подобные публикации, так же как и прогнозируемый после скандала с законом о мобилизации рост числа сторонников скорейшего окончания войны внутри Украины, власти могут, конечно, попытаться игнорировать.

Однако вопрос в том, что перемены в отношении к войне в украинском обществе сами по себе усугубляют проблемы с пополнением украинской армии личным составом (которые и так стоят остро). И это является одним из ключевых факторов, оказывающим влияние на ситуацию на фронте.

И если пока нет понятного решения этой проблемы, то советы подумать над другими вариантам окончания войны кроме как выход на границы 1991 года будут поступать украинской власти все чаще.

Тем временем, в России возможность переговоров прокомментировали сегодня своеобразно.

С одной стороны зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Украиной возможны, и Россия от них не отказывалась.

При этом он взял это слово в кавычки и сообщил, что переговоры "могут вестись до полного разгрома" ВСУ. Далее Медведев дал понять, что цель Москвы - смена власти в Украине и захват Одессы, Днепра, Харькова, Николаева и Киева.

По его словам, смена власти в Украине - "явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута. Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города".

Он также утверждает, что с начала года на службу по контракту в армию РФ приняли полмиллиона человек.

Тем временем издание Nikkei Asia со ссылкой на источники пишет, что Путин на встрече в марте 2023 в Москве якобы заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия будет воевать в Украине, по крайней мере, пять лет.

Как считает издание, это замечание было предложением к Си не менять свою пророссийскую позицию в течение этого срока, а также способом заверить Пекин в том, что Россия всё равно выйдет победителем из конфликта.

Отметим, что каких-либо других подтверждений информации Nikkei Asia не было. На упомянутой встрече в марте в Кремле Путин публично в целом поддержал мирный план Китая, который предусматривал скорейшее прекращение огня по линии фронта.

Также в связи с информацией о заявлении Путина о готовности "воевать пять лет" в статье Nikkei Asia продвигается сразу несколько вполне конкретных тезисов.

Первый - намерения Путина пойти на прекращение огня, о чем шла речь в недавней статье New York Times, "не следует принимать за чистую монету".

Второй - Японии следует подумать над тем, чтоб пересмотреть свой традиционный осторожный подход к экспорту вооружений, начав его расширение в свете "пятилетних" военных планов Путина.

В то же время, поступает все больше данных о том, что Россия гораздо в большей степени готова на переговоры, чем это заявляют ее отдельные представители, а также пишут отдельные СМИ и эксперты.

Путин на Стамбульских переговорах в марте-апреле 2022 года "действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной", заявил один из членов тогдашней украинской делегации, экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый.

По его словам, тогда был достигнут компромисс, который был "совершенно далек от первоначального ультимативного предложения России", которое было сделано в Минске (речь о переговорах, которые начались в первые дни войны и содержали требования РФ по "демилитаризации" и "денацификации").

Но, по словам Чалого, "по каким-то причинам" компромиссные Стамбульские договоренности были сорваны.

"Я был в тот момент в группе украинских переговорщиков. Мы обсуждали с российской делегацией практически два месяца, март и апрель, возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. И мы, как вы помните, заключили так называемое "Стамбульское коммюнике". И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить войну каким-то мирным урегулированием.

По каким-то причинам оно было отложено. Но на мой взгляд, Путин, это моя личная точка зрения, Путин через неделю после 24 февраля прошлого года понял, что совершил ошибку, и постарался сделать все возможное для заключения соглашения с Украиной и Стамбульского коммюнике. Это было его личное решение принять текст этого коммюнике, которое было совершенно далеким от первоначального предложения России, ультимативного предложения России, которое они представили украинской делегации в Минске. Нам удалось найти вполне реальный компромисс. Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной. Это очень важно помнить", - заявил Чалый на дебатах в Geneva Centre for Security Policy.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина отказалась от стамбульских договоренностей после визита в Киева Бориса Джонсона.