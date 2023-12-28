Законопроект об ужесточении порядка мобилизации, зарегистрированный 25 декабря Кабинетом министров, вызвал огромное бурление в обществе.

Как считают эксперты, оно в любом случае не останется без последствий даже, если, по итогу, законопроект примут в более мягкой форме.

И влиянием на рейтинги и на уровень доверия к военно-политическому руководству Украины дело не ограничиться. Масштаб последствий может быть гораздо большим и привести к значительным переменам и в отношении общества к перспективам войны, усилив запрос на ее скорейшее прекращение в том или ином виде.

Подробности - в материале "Страны".

Законопроект породил бурю

Как мы сообщали, Кабмин внес проект закона №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы". Он шел "пакетом" вместе с другим правительственным законопроектом №10379 усиливающим ответственность за нарушение правил призыва.

Подробный разбор обоих документов можно прочитать здесь и в телеграм-канале "Политика Страны".

Если вкратце, проект №10378 ставит задачу значительно увеличить набор в ВСУ. На недавней пресс-конференции президент Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс человек.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая вместе с главой Генштаба Сергеем Шапталой перед журналистами, отказался подтвердить эти цифры, отметив, однако, что запрос в живой силе, о котором уведомили гражданские власти, сформирован военным руководством с учетом нынешних и будущих потребностей армии.

"Она (цифра - Ред.) конечно, учитывает покрытие текущего некомплекта, который возник, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение [2024-го] года", - сказал Залужный.

А секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ("Голос") заявил, что этот закон нужен, чтобы покрыть понесенные украинской армией "санитарные потери" на фронте.

Теперь о ключевых новеллах проекта:

Нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27-ми до 25 лет; На сельские, поселковые и горсоветы возложили полномочия обеспечивать организацию призыва граждан, доводить до сведения граждан распоряжение руководителей военных администраций и руководства Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК или попросту военкоматы) о проведении мобилизации и вызове военнообязанных в ТЦК. Кроме того, местные советы должны обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты. Эти же полномочия возложены на местные госадминистрации, предприятия и организации, где работают призывники; Новые обязанности граждан: регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, проходить медосмотр, являться по вызову в ТЦК в сроки и место, указанное в повестке; Все военнообязанные должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения уточнить свои данные в ТЦК, центре админуслуг или т.н. электронном кабинете призывника независимо от получения повестки. Сейчас мобилизация продлена до 14 февраля 2024 года. А законопроект о мобилизации (если его примут) вступит в силу через месяц после опубликования. Если за проект проголосуют в январе, а президент продлит мобилизацию, то все военнообязанные должны будут встать на учет в течение 20 дней после 14 февраля (даже если им не придет повестка); Во время мобилизации все граждане Украины с 18-ти до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их ТЦК. При этом на воинском учете должны числиться только женщины-медики и фармацевты; Новация по отсрочке: для лиц с инвалидностью только в случае 1 и 2 группы. То есть 3 группа будет подлежать призыву, если законопроект пройдет. Отсрочка предоставляется военнообязанным женщинам, если они пребывают в декрете до 3 лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также беременным. Лишились отсрочки народные депутаты прошлых созывов; Отменяемая отсрочка для студентов, получающих второе высшее образование; Отсрочка для педработников и научных сотрудников, только если они работают на полную ставку; Новые правила брони - бронируются чиновники категории "А". А категория "Б" и "В" - только до 50% от общего количества военнообязанных; Вводится базовая военная служба для всех граждан младше 25 лет. От ее прохождения освобождаются инвалиды, лица, прошедшие военную подготовку, в том числе до получения гражданства Украины. Базовая военная служба будет длиться до 5 месяцев; Резкое ужесточение и ускорение ответственности за уклонение от службы: блокирование счетов, ограничение в пользовании транспортными средства, запрет на продажу недвижимости и прочие меры (полный перечень здесь). При этом непонятно, нужно ли для этого решение суда.

Страсти вокруг законопроекта подогревались в течение последнего месяца "сливами" в прессу и соцсети деталей документа. Этим занимались, в том числе, "слуги народа", так что не исключено, что власть таким образом хотела подготовить общественное мнение к введению новых мобилизационных правил.

Но, похоже, эффект был достигнут обратный: в общество только росло напряжение, выплеснувшееся после обнародования законопроекта. Вероятно, большинство не ожидало, что власть предложит настолько крутые меры.

"Уже понятно, какую именно тему будет обсуждать народ за праздничным столом под бой часов - мобилизацию. Интересно, затронет ли ее президент в своем новогоднем обращении", - комментирует политолог Андрей Золотарев "Стране".

При этом сложилась парадоксальная ситуация - законопроект никто не поддерживает даже во власти (хотя она его и подготовила).

После того, как проект был обнародован и сходу вызвал резко негативную реакцию в обществе, по данным "Страны", на Банковой решили "перевести стрелки" на военное командование и лично на главкома ВСУ Валерия Залужного. "Слугам народа" предписали вообще не педалировать данную тему и все вопросы переадресовывать военным.

По итогу, главком ВСУ был вынужден выйти в эфир и даже дать первую с момента полномасштабного вторжения пресс-конференцию. Однако и он тут же отрекся от авторства законопроекта, заявив, что Генштаб ВСУ его не подавал. Более того, он даже раскритиковал отдельные нормы этого документа (в частности - обязанность командования отправлять на отдых в тыл военных после 6 месяцев пребывания на передовой).

То есть, фактически, получилось, что законопроект вообще возник как бы ниоткуда и непонятно кем и зачем написан. И это лишь подогрело общественное недовольство.

"Мы видим, что политики хотят переложить ответственность за законопроект на военных. А те говорят, что их задача-де воевать, и они только озвучивают нужные цифры, а обеспечивать призыв должны гражданские власти. Залужный даже собрал по этому поводу, возможно, первую за время войны пресс-конференцию, что явно говорит о неординарности ситуации. Разногласия между политическим и военным руководством снова дают о себе знать. Конкуренция усиливается", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Правда, уже вчера власти заняли более определенную позицию в отношении законопроекта и она оказалась негативной.

Глава Комитета Рады по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха заявил, что возможный негативный эффект для экономики в случае принятия законопроекта "будет трудно переоценить".

"Если финальная версия законопроекта, который будет проголосован в январе, заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить", - заявил Наталуха.

Среди возможных последствий он называет прекращение работы населения с государственными банками, которые занимают большую часть рынка, массовое снятие наличных, переход на серое трудоустройство, как следствие – снижение налоговых поступлений (за счет которых обеспечиваются в том числе и ВСУ), эмиграция трудоспособных женщин, снижение внутренней логистики, а значит – снижение экономической активности и т.д.

"Если в 2022-м часть населения убегала от вражеского государства, то при ошибочном решении (то есть при принятии законопроекта о мобилизации в нынешней редакции - Ред.) в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать уже от своего", – сказал Наталуха.

Член "правового комитета" Игорь Фрис (СН) назвал предложение поражать уклонистов в правах "каким-то совковым выходом".

"С таким подходом в ограничении конституционных прав завтра предложат запретить рожать детей и наследовать имущество, или дышать воздухом и смотреть на дождь, потому что это, по мнению авторов, ограничивает конституционную обязанность защищать страну. Я уже не говорю о рисках для экономики и банковской сферы, когда завтра все решат снять деньги со счетов, чтобы их не заблокировали такими бестолковыми предложениями", - написал народный избранник на своей странице в Facebook.

А его коллега по фракции Юрий Камельчук призвал министра обороны Рустема Умерова провести брифинг по поводу законопроекта, главой Минобороны же подписанного, и "пояснить его детально и с аргументами".

"Общество имеет на это право", - написал на своей странице в Facebook народный депутат от СН, добавив, что Верховная Рада - "не место, где все проголосуют по команде".

Как рассказали "Стране" депутаты "Слуги народа" на правах анонимности, руководство партии действительно рекомендовало им все вопросы переадресовывать к военным.

"Неформальное правило у нас сейчас - мы в стороне, пусть говорят военные. В любой момент мы можем сыграть в "доброго полицейского", - сказал "Стране" близкий к руководству "Слуги народа" депутат.

Его коллега по фракции рассказал, что из-за этого законопроекта переживает за личную безопасность.

"Скажу так. После его публикации - страшно на округе появиться. Законопроект не нравится никому. А как здравому человеку может прийти в голову мысль мобилизовать инвалидов? Вы представляете, вот мы голосуем за него, каким-то образом Арахамия соберет голоса, никто не пойдет в Кабмин с претензиями, все пойдут к нам. Мы же за него голосовали, значит мы и виноваты", - говорит он.

"Это обвалит рейтинги президента, фракции и каждого из нас в отдельности. Просто выстрел в ногу", - сказал ещё один депутат от "Слуги народа".

При этом депутат, близкий к руководству фракции, считает, что если понадобится, голоса за законопроект о мобилизации найдут.

"Что касается голосов, уж поверьте, если они будут нужны, найдутся, как и всегда. Просто будет чуть другая заранее заготовленная подача для общества, плюс какие-то уточнения, правки и т.д, но все же в конечном итоге придется к чему-то прийти. К чему, пока ни у нас нет ответа, ни у тех, кто выше нас", - говорит нардеп.

Наконец, уполномоченный Рады по правам человека Лубинец заявил, что законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции страны.

По его словам, речь идёт о ряде ограничений, предусмотренных в законопроекте по отношению к лицам, уклоняющимся от мобилизации. В частности, это запрет на операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств.

"Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой", – добавил Лубинец.

Ожидаемо шансом покритиковать правящую команду воспользовались в оппозиции. Так, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что фракция ее политсилы не будет голосовать за кабминовский проект, если призывом охватят 25-летних, людей с 3 группой инвалидности, педагогов, научных работников. Она предложила снять бронь с 50% состава полиции, прокуратуры и других правоохранительных органов.

"Мобилизация во время войны неминуема, однако должна проводиться справедливо. Мы должны действовать рационально, стратегически и победно, а не идти в тупик", - заявила Тимошенко в своем видеообращении, опубликованном партийном сайте.

"В первую очередь, законопроект не решает вопрос демобилизации людей, которые защищают нашу страну фактически уже два года. Он также не решает вопрос выстраивания рекрутинга и системы мобилизации, призыва новых людей на защиту государства. Это пытаются сделать абсолютно идиотскими шагами, в течении очень короткого промежутка времени. Хотя должны были заниматься на протяжении двух лет", - прокомментировал экс-спикер Дмитрий Разумков "Стране".

По его словам, этот "антиконституционный" законопроект станет тревожным сигналом для украинского общества.

"Здесь попытка нарушить все возможные статьи Конституции и дать четкий сигнал всем, кто выехал заграницу, чтобы они просто не возвращались. Люди будут увольняться, выводить деньги со своих счетов. В соцетях уже сравнивают это с рабством. Законопроект нужно еще изучить, но думаю, что и такие дефиниции к нему можно применять. В нем нет суда, нет правового государства, ничего, связанного с вызовами, которые стоят перед нашей страной", - говорит Разумков.

По словам высокопоставленного собеседника во власти, у ОП есть понимание, что нынешнюю редакцию принять не удастся.

"На самом верху уже поняли, что кое от чего придется со старта отказываться и торговаться о более принципиальных вещах типа электронного реестра, который надо сохранить. Наверное, более изящно выписать ограничение прав, чтобы это выглядело не как репрессии, а стимулы. Что-то нужно будет сделать с предложениями о расширении полномочий военкомов по санкциям на уклонистов, наложение и снятие которых лучше разбросать по разным органам, включая суд", - говорит источник "Стране".

Сам Зеленский уже высказался по поводу законопроекта, заявив, что его текст не окончательный и это только "начало дискуссии".

Кризис легитимности и рост "партии мира"

Эксперты предполагают, что нынешняя ситуация с законопроектом может нанести сильный удар по доверию населения к власти.

"Сейчас "слуги" стараются выкрутиться, но крайними за закон все равно будут они. Проект подал Кабмин,голосовать будет парламент, где формальное монобольшинство у СН. Голосование вполне может стать для СН политическим самоубийством - впрочем, для любой политсилы, что поставит подписи под документом", - полагает политолог Андрей Золотарев.

В свою очередь политолог Юрий Романенко спрогнозировал, что власть "столкнется с мощнейшим кризисом легитимности".

"Попытки власти сказать: "Вы нас неправильно поняли" и откатить ситуацию назад не дадут положительного эффекта", - настаивает он.

Эксперт Золотарев согласен, что "делегитимизация власти может набрать обороты".

"Такой риск есть, потому что срок полномочий Рады нынешнего созыва формально завершился, а у президентских истекает в мае. Законопроект о мобилизации может делегитимизационный процесс катализировать", - говорит политолог.

Одновременно измениться может и отношение к военным, которые сегодня пользуются наибольшей поддержкой в обществе.

"Грядет более жесткая мобилизация. Все это может стать почвой для претензий к генералитету. Рейтинги невечные. Если война будет долгой и неуспешной, популярность получат другие лица, которых мы, возможно, сейчас на знаем", - говорит политолог Руслан Бортник "Стране".

Однако последствия могут быть куда более масштабнее чем просто влияние на рейтинги.

Законопроект о мобилизации стал, по сути, спусковым крючком для того, чтоб выплеснуть недовольство общества в целом сложившейся ситуацией, которое накапливалось последние месяцы. Тут сложилось все воедино - и созданные властью, но так и не воплотившиеся, завышенные ожидания от наступления ВСУ, и возмущение повальной коррупцией, и общая усталость от долгой войны.

Реакция на законопроект показала, что очень значительная часть общества не готова к "тотальной войне", которая может длиться годами с большими жертвами. А с такими настроениями под огромным вопросом выполнение любых планов по мобилизации. Положение на фронте также не предвещает скорой военной победы над Россией. Нарастают финансовые проблемы (из-за задержек с поступлением западной помощи) и в условиях, когда уже стоит вопрос о масштабной нехватки средств в бюджете, опять же не очень понятно, откуда взять деньги на увеличение армии.

Все в совокупности это может привести к значительному сдвигу общественных настроений в сторону позиции о необходимости скорейшего прекращения войны на тех или иных условиях.

"Законопроект в нынешней редакции с планами набрать до полумиллиона призывников делает войну народной. Кто не хотел воевать лично, столкнется с такой необходимостью в случае новой волны мобилизации. Война проникнет в те слои общества, которые держались индифферентно в отношении нее, живя своей жизнью, или участвовали пассивно. С новыми мобилизационными правилами угроза попадания на войну и, возможно, гибели становится реальной для очень широких кругов населения. Тут уже не потеряешься в большом городе, не отсидишься за статусом. Круг "неприкасаемых" станет крайне узок. Более того, те люди, которые думали, что решили каким-то образом проблему мобилизации, снова окажутся перед такой перспективой. Потенциальные призывники и их семьи будут усиливать запрос на остановку войны и переговоры. Уже сейчас около половины общества, по данным социологов, выступают или за заморозку конфликта, или за мирные переговоры. После нынешней дискуссии мы, вероятно, увидим рост количества людей с подобными настроениями", - прогнозирует эксперт Бортник "Стране".

Такое развитие событий допускает и политолог Золотарев: "Количество тех, кто еще пару месяцев назад требовал воевать до границ 1991 года, при перспективе самому попасть на фронт резко уменьшится. Одно дело - воевать в соцсетях, другое дело - на фронте".

Впрочем, из тех политиков и общественных деятелей, которые находятся в Украине, мысли о том, что нужно заканчивать войну без выхода на границы 1991 года прямо никто высказывать не решается.

Однако тема о том, что необходимо переосмысление стратегии страны в войне, звучит все громче.

Так, Юлия Тимошенко призвала Зеленского предоставить стране план "Б" по выходу из сегодняшнего "сложного, достаточно трагического положения".

"Я хочу обратиться к президенту и попросить его. Да, мы сегодня все за победу, за Украину, за территориальную целостность. Но лоб в лоб, как сегодня идет этот бой, Украине будет очень трудно вести долговременные затяжные войны. И потому я прошу президента: предложите стране план Б нашей победы. Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство. Мы должны действовать четко, рационально, стратегически и победно. А не идти в тупик, если кому-то это нравится", - заявила Тимошенко.

Какой именно "план Б" может быть, Тимошенко не сказала. Но известно, что нынешняя официальная позиция Зеленского ("план А") заключается в войне до выхода на границы 1991 года и отказа до этого момента от любых переговоров с Россией о прекращении огня.

Также стоит сказать, что в последнее время в западных СМИ появляется все больше публикаций на тему о том, что Украине следует отказаться от стратегии ведения войны до выхода на границы 1991 года.

Так, известный публицист и политический обозреватель, член редколлегии газеты The New York Times Серж Шмеман опубликовал в этом издании мнение о том, что Украина не должна игнорировать возможность заключить мир с Россией на текущей линии фронта, ведь победа в войне определяется не только территориальными достижениями и потерями.

Комментируя недавнюю резонансную публикацию The New York Times о сигналах Кремля о готовности к мирному соглашению, Шмеман осторожно отмечает, что эти сигналы являются одновременно "подозрительными и соблазнительными".

Он признает, что гипотетические мирные переговоры могут быть ловушкой Путина, но призывает взглянуть на возможные выгоды.

"Если господин Путин окажется серьезным [в своих намерениях заключить мир], Украина не должна упускать возможность прекратить кровопролитие. Возвращение территории - это не единственный способ победы в этой войне. Настоящая победа Украины заключается в том, чтобы подняться из ада войны сильным, независимым, процветающим и безопасным государством", – пишет обозреватель.

Реакция украинского общества на законопроект о мобилизации может дать сторонником подобной точки зрения на Запада дополнительные аргументы.

Впрочем, подобные настроения внутри страны, а также отдельные публикации в западных СМИ, власти Украины могут и проигнорировать.

Однако вопрос в том, что перемены в атмосфере в отношении войны в украинском обществе сами по себе усугубляют проблемы с пополнением украинской армии личным составом (которые и так стоят остро). И это является одним из ключевых факторов, оказывающим влияние на ситуацию на фронте.

И если пока нет понятного решения этой проблемы, то действительно возникает желание обсудить "план Б".

И, по данным западных СМИ, определенные процессы в этом плане на Западе уже идут.

Администрация Байдена "незаметно меняет свою стратегию в Украине", пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме. По данным издания, американские и европейские чиновники "переключают свое внимание с поддержки цели Украины по полной победе над Россией и освобождения всех территорий на улучшение позиции Киева в возможных переговорах о прекращении войны" с сохранением за РФ контроля над частью Украины.