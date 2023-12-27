Министр финансов не знает, откуда взять деньги на мобилизацию полумиллиона человек
Министр финансов Сергей Марченко не знает, откуда взять деньги на мобилизацию полумиллиона человек.
Об этом он заявил во время ютуб-проекта Forbes Business Breakfast.
"Искусственно увеличить расходы не получится, средств для этого просто нет", - сказал Марченко.
И добавил, что на сегодняшний день внутренний потенциал финансирования военных потребностей армии исчерпан.
При этом он не согласен с оценкой Зеленского, что мобилизация полумиллиона человек будет стоить полтриллиона гривен.
Говорит, такую цифру президент высчитал, сопоставив текущее количество войска (более миллиона человек) и размер фонда денежного довольствия (триллион гривен).
Сколько будет стоить такая мобилизация на самом деле, он не знает.
"Банальное добавление здесь не работает. Возникают вопросы: какие подразделения мы обеспечиваем, почему, мы финансируем по фактической численности или плановой, они обеспечены всем остальным, или эти дополнительные 500 000 – это, чтобы заместить существующие подразделения или для создания новых? Ответа на эти вопросы у меня нет. Будет план – будет разговор", – сказал Марченко.
Он считает очевидным, что мобилизовать 500 тыс. человек в краткий срок не получится - призыв, если будет, растянется во времени. И вообще это "очень, очень серьезный вызов".
В то же время, Марченко "не понимает", почему украинские военные до сих пор покупают себе вещи на фронт за свои деньги или через волонтеров.
"Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в складчину военнослужащих", - сказал министр.
Марченко заявил, на складах достаточно оружия и снаряжения, а государство ежедневно тратит на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн.
"При всем уважении к волонтерам, никакие неправительственные общественные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил", - говорит министр.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предложили призвать дополнительных 450-500 тысяч человек.
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