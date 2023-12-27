Министр финансов Сергей Марченко не знает, откуда взять деньги на мобилизацию полумиллиона человек.

Об этом он заявил во время ютуб-проекта Forbes Business Breakfast.

"Искусственно увеличить расходы не получится, средств для этого просто нет", - сказал Марченко.

И добавил, что на сегодняшний день внутренний потенциал финансирования военных потребностей армии исчерпан.

При этом он не согласен с оценкой Зеленского, что мобилизация полумиллиона человек будет стоить полтриллиона гривен.

Говорит, такую цифру президент высчитал, сопоставив текущее количество войска (более миллиона человек) и размер фонда денежного довольствия (триллион гривен).

Сколько будет стоить такая мобилизация на самом деле, он не знает.

"Банальное добавление здесь не работает. Возникают вопросы: какие подразделения мы обеспечиваем, почему, мы финансируем по фактической численности или плановой, они обеспечены всем остальным, или эти дополнительные 500 000 – это, чтобы заместить существующие подразделения или для создания новых? Ответа на эти вопросы у меня нет. Будет план – будет разговор", – сказал Марченко.

Он считает очевидным, что мобилизовать 500 тыс. человек в краткий срок не получится - призыв, если будет, растянется во времени. И вообще это "очень, очень серьезный вызов".

В то же время, Марченко "не понимает", почему украинские военные до сих пор покупают себе вещи на фронт за свои деньги или через волонтеров.

"Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в складчину военнослужащих", - сказал министр.

Марченко заявил, на складах достаточно оружия и снаряжения, а государство ежедневно тратит на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн.

"При всем уважении к волонтерам, никакие неправительственные общественные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил", - говорит министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предложили призвать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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