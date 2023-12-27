Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает отправить на фронт половину всех силовиков - из полиции, прокуратуры, БЭБа и других правоохранительных ведомств.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Тимошенко говорит, их сотни тысяч, они подготовлены, умеют пользоваться оружием и вообще "умеют воевать".

Лидер "Батькивщины" считает, что это лучше, чем снижать возрастную планку мобилизации с 27 до 25 лет.

По словам Тимошенко, неприемлема отмена брони для инвалидов третьей группы, педагогов и студентов, а также ограничение прав граждан за невыполнение положений законопроекта.

Мобилизация неизбежна, однако, "должна проводиться справедливо, а украинское войско обязательно нужно усилить технологически", отметила депутат.

"Я вам говорю, что мы, отправляя нашу молодежь, мужчин, сыновей, братьев на фронт, не сможем превзойти РФ в количестве военных", – заявила она.

Ранее Тимошенко назвала законопроект о мобилизации неконституционным и сказала, что "Батькивщина" за него голосовать не будет.

Также ряд депутатов от "Слуги народа" уже публично высказались против законопроекта.