Как рассказали "Стране" депутаты "Слуги народа" на правах анонимности, руководство партии действительно не рекомендует им высказываться по поводу законопроекта о мобилизации и основное правило: "мы в стороне, пусть говорят военные".

"Неформальное правило у нас сейчас: мы в стороне, пусть говорят военные. В любой момент мы можем сыграть в "доброго полицейского", - сказал "Стране" близкий к руководству фракции депутат.

Другой депутат говорит, что прямого запрета комментировать тему нет, но есть рекомендация с предупреждением.

"Нет такого, что нам запретили говорить на эту тему, но донесли, что любая коммуникация по этому поводу чревата последствиями. Для понимания, даже если бы этой "рекомендации" не было бы - я бы и так не комментировал ничего по этому поводу. Любое слово от меня, как депутата, воспринимается "а че ты не на фронте", или "из какого ты окопа это пишешь". Зачем оно нужно, вызвать негатив. У нас для этого есть Марьяна, пусть занимается", - говорит один из депутатов "Слуги народа".

Его коллега по фракции рассказал, что из-за этого законопроекта переживает за личную безопасность.

"Скажу так. После его публикации - страшно на округе появиться. Законопроект не нравится никому. А как здравому человеку может прийти в голову мысль мобилизовать инвалидов? Вы представляете, вот мы голосуем за него, каким-то образом Арахамия соберет голоса, никто не пойдет в Кабмин с претензиями, все пойдут к нам. Мы же за него голосовали, значит, мы и виноваты", - говорит он.

"Это обвалит рейтинги президента, фракции и каждого из нас в отдельности. Просто выстрел в ногу", - сказал ещё один депутат от "Слуги народа".

При этом депутат, близкий к руководству фракции считает, что если понадобится, голоса за законопроект о мобилизации найдут.

"Что касается голосов, уж поверьте, если они будут нужны, найдутся, как и всегда. Просто будет чуть другая заранее заготовленная подача для общества, плюс какие-то уточнения, правки и т.д, но все же в конечном итоге придется к чему-то прийти. К чему, пока ни у нас нет ответа, ни у тех, кто выше нас", - говорит нардеп.

Отметим, что ряд депутатов от "Слуги народа" уже публично высказались против законопроекта.

Кроме того, резко против выступили и представители оппозиции - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.