Новые правила мобилизации в случае принятия законопроекта Кабинета министров начнут действовать не раньше весны, считает народный депутат из "Слуги народа" Александр Горенюк.

По его оценке, голосование по поводу законопроекта в первом чтении состоится 10-12 января. Затем на комитете будут рассматривать правки, что займет еще до трех недель.

В конце января стартует рассмотрение документа в Верховной Раде во втором чтении со всеми правками.

А дальше принятый закон ожидает подпись президента или вето и третье чтение.

Через месяц после публикации законопроект вступит в силу.

Ранее мы подробно анализировали, как по новому законопроекту о мобилизации будут наказывать уклонистов. Кроме прочего он предусматривает резкое ужесточение и ускорение ответственности за уклонение от службы: блокирование счетов, ограничение в пользовании транспортными средства, запрет на продажу недвижимости и прочие меры.

Также мы писали, что украинский законопроект о мобилизации напоминает российский закон о призыве на военную службу, поправки в который Владимир Путин подписал весной текущего года. Причем украинский вариант вышел даже жестче, чем в России.