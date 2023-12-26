Проанализировали, как по новому законопроекту о мобилизации будут наказывать уклонистов.

Прежде всего, нужно определиться с тем, что будет пониматься под нарушением.

В законопроекте есть норма, по которой все военнообязанные в течение 20 дней после продления срока мобилизации (ближайшее продление ожидается 14 февраля) должны будут стать на учет либо обновить свои данные.

Означает ли это, что нарушителями автоматически будут считаться все военнообязанные, которые этого в установленный срок не сделают? И как этих нарушителей будут выявлять? Требовать на улице показать документы о воинском учете и, в случае их отсутствия, заносить в базу нарушителей с поражением в правах?

Либо нормы об ответственности за нарушения будут касаться только тех лиц, которым выписали повестки, а они по ним в установленный срок не явились (но и в таком случае нужна некая база, к которой будут иметь доступ все госорганы и правоохранительные структуры, чтоб выявлять нарушителей)?

На эти вопросы пока нет четкого ответа. Но, в любом случае, налицо резкое ужесточение и ускорение ответственности за уклонение от службы - блокирование счетов, ограничение в пользовании транспортными средства, запрет на продажу недвижимости и прочие меры (полный список здесь).

При этом в законопроекте прямо не написано, что это все будет делаться без решения суда, но высока вероятность, что это действительно будет происходить во внесудебном порядке. Иначе эти нормы будут нерабочими (суды, естественно, не смогут выносить миллионы решений по уклонистам). Но по данному вопросу также нужно дополнительное разъяснение.

Так или иначе, но для тех, кто не хочет идти служить, в случае принятие этого законопроекта, главной схемой жизни станет минимизация любых контактов с госорганами и с банками. Грубо говоря, стать "невидимым" для государства.

Для тех, кто находится за границей это сделать проще. Хотя и для них будет некоторой (но решаемой) проблемой, например, обнулить без возвращения в Украину свои счета или перевести с них деньги на доверенных лиц (особенно это касается бизнесменов). Также они не смогут продлить свои украинские паспорта, а потому многие задумаются над ускоренным получением гражданства других стран.

Для тех, кто находится в Украине укрыться от государева ока будет сложнее. Им придется уволиться с официальной работы, обнулить банковские счета и минимизировать перемещения за пределами своего жилья. Либо копить деньги на взятку за признание непригодным к службе. Соответствующие тарифы наверняка возрастут.

Понятно, что последствия таких мер будут очень масштабными - удар по экономике из-за "выпадения" из активной жизни огромного количества мужчин. Взрывной рост коррупции. Колоссальное социальное напряжение и резкое падение доверия и лояльности ко всем государственным институтам.

И далеко не факт, что при этом будет выполнена основная декларируемая задача законопроекта - увеличить набор в армию.

Поэтому среди депутатов уже раздаются голоса о том, что в таком виде законопроект принимать нельзя. Но окончательное решение, очевидно, будет принимать Зеленский.

Напомним, что в части третьей статьи 22 законопроекта, за нарушение которой наступает ответственность, ключевое требование касается, по сути, всех мужчин мобилизационного возраста. Оно такое: "военнообязанные в течение 60 дней с даты начала мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления обязаны уточнить свои данные через центр админуслуг или электронный кабинет призывника".

Сейчас мобилизация продлена до 14 февраля 2024 года. А законопроект о мобилизации (если его примут) вступит в силу через месяц после опубликования.

Если за законопроект проголосуют в начале января, а президент продлит мобилизацию, то все военнообязанные должны будут стать на учет в течение 20 дней после 14 февраля (даже если им не придет повестка).

Но непонятно как власти будут отслеживать тех, кто не встал на учет, если эти люди не будут контактировать с госорганами и не будут иметь дело с банками. Или если человек живет за границей и никак с украинскими банками и с госорганами не соприкасается.