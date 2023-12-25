Аресты и блокировки. Какие меры могут применить к украинцам за неявку в военкомат по новому законопроекту
Появилась информация касательно ответственности за неявку в ТЦК по новому законопроекту о мобилизации.
По состоянию на данный момент полный текст законопроекта ещё не опубликован.
Для граждан, которые нарушили законодательство о мобилизации, могут быть применены "временные меры". Такие лица вносятся в реестр должников и к ним применяются следующие ограничения:
- запрет на выезд за границу;
- запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
- ограничения в праве управлять транспортными средствами и получении водительского удостоверения;
- ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями;
- отказы в подписании кредитных договоров;
- остановка получения льгот и услуг от государства.
Указанные временные меры будут аннулироваться по сообщению руководителя ТЦК.
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