Появилась информация касательно ответственности за неявку в ТЦК по новому законопроекту о мобилизации.

По состоянию на данный момент полный текст законопроекта ещё не опубликован.

Для граждан, которые нарушили законодательство о мобилизации, могут быть применены "временные меры". Такие лица вносятся в реестр должников и к ним применяются следующие ограничения:

запрет на выезд за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничения в праве управлять транспортными средствами и получении водительского удостоверения;

ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями;

отказы в подписании кредитных договоров;

остановка получения льгот и услуг от государства.

Указанные временные меры будут аннулироваться по сообщению руководителя ТЦК.

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