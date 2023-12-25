Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду долгожданный проект закона о мобилизации.

Документ называется "Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".

По состоянию на данный момент текст законопроекта еще не опубликован.

Ранее "Страна" публиковала основные положения проекта закона:

воинский учет за границей;

исключительно добровольную мобилизацию женщин;

обязательную самостоятельную явку для уточнения данных;

поражение в правах для уклонистов;

мобилизацию полицейских и прокуроров;

"пока" оставляет 2 группу инвалидности причиной для отсрочки.

Мы также приводили полный перечень положений обновленного проекта закона.

Также сообщалось, что военные предлагают использовать реестр избирателей Украины для мобилизации военнообязанных.

Этот реестр наиболее заполнен и передает наиболее правдивую информацию, потому что показывает, кто и где голосовал в свое время.

"Кто-то начнет кричать, что это ограничит людей до выборов. Нет, сейчас нам нужно думать не о выборах, а о защите Украины и победе. А о других нюансах – где и кому дискомфортно – можно будет говорить потом", – считает председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.