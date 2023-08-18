Украинская власть и экспертное сообщество в последнее время практически в унисон заговорили о необходимости настраиваться на длительную войну и готовится к усилению мобилизационного режима, под чем понимается не только готовность к еще более масштабному призыву в ВСУ, но и ужесточенные требования к самому обществу.

Если свести сказанное ими воедино, то Украина должна начать жить по советскому принципу времен Второй мировой войны "все для фронта, все для победы!".

Почему об этом заговорили, очевидно. Ситуация на фронте, с отсутствием глубоких прорывов в ходе начавшегося еще в июне наступления ВСУ, показала, что созданные в обществе завышенные ожидания скорой победы над Россией на данный момент нереалистичны.

Поэтому риторика и сменилась.

В тоже время, естественно, все помнят, что завышенные ожидания создавали сами власти. И теперь многие волонтеры, эксперты и активисты обвиняют Банковую в том, что она своими легкомысленными заявлениями посеяла в обществе шапкозакидательские настроения, что привело к расслаблению общества как раз в тот момент, когда от него требуется максимальная мобилизация. Они призывают сейчас срочно "перенастроить" украинцев на долгую войну.

Но готовы ли люди перенастраиваться? И как такой резкий разворот и неоправдавшиеся ожидания скажутся на внутриполитических позициях власти и на стабильности в стране в целом?

По сути, украинское военное-политическое руководство попало в туже ловушку "завышенных ожиданий", в которой в прошлом году оказались власти РФ, после того, как "маленькая победоносная "спецоперация" превратилась в затяжную бойню с болезненными поражениями российской армии в Харьковской и Херсонской областях. Итогом чего стал мятеж Пригожина.

К каким последствиям проблема приведет в Украине - вопрос пока открытый. В политических кругах распространены ожидания серьезных перемен в стране осенью, в случае, если на фронте не будет прорывов и крупных побед. Но даже если не будет каких-то больших потрясений и дестабилизации, то, в случае затягивания войны, усиливается угроза "пассивной деморализации" общества, что может повлиять и на ход боевых действий (например, через все более массовое уклонение от мобилизации).

Какую стратегию действий в такой ситуации может избрать власть, анализирует "Страна".

В унисон с активистами

Президент Владимир Зеленский в обращении к народу от 14 августа заявил о том, что часть общества живет, как будто нет войны, и это хорошо видно солдатам, приезжающим с передовой в тыловые города. А страна должна быть единым организмом с воюющей армией.

"Свободу и независимость добывает не кто-то там… там, на фронте. Это общее народное дело всех, кто воюет и работает ради победы. Все на войне. Украина в войне. И кто не бьется на передовой, тот должен помогать биться. И не в барах, не в клубах, не гонками на улицах или каким-то показательным потреблением, а абсолютно конкретной помощью воинам. Это как минимум. Весь адреналин страны, все эмоции страны, все силы страны должны находиться там – в боях ради государства. Ради Украины – это главный принцип", - заявил Зеленский.

Тезис о распространении режима военного времени на всех в стране звучал в обращениях и заявлениях президента и раньше. Однако в этот раз его принялись транслировать и другие представители власти, что вряд ли случайность. Примечательно, что зачастую он шел в связке с другим важным утверждением: украинцы должны приготовиться к долгой войне.

"Сколько еще будет продолжаться война? Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" – все это неправда", – написала в своем Telegram-канале вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

По ее мнению, населению следуют "настроиться на длительную борьбу".

"Граждане и власть – все должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим", – написала вице-премьер.

А раз война будет долгой, то все военнообязанные должны быть готовы взять в руки оружие. Зампредседателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев ("Слуга народа") в интервью изданию "Новини Live" заявил, что в случае затягивания и расширения войны мобилизация в Украине может охватить большую часть - если не все мужское население страны.

"В Украине четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предусматривает, что на войну пойдут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации… Но сегодня мы об этом варианте не говорим У нас есть ресурс сдерживать россиян на востоке и юге Украины", - сказал нардеп.

Подобные заявления власти своей тональностью разительно отличаются от предыдущих заверений о скорой и неминуемой победе Украины. Достаточно вспомнить слова начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова, в сентябре прошлого года решительно заявлявшего, что до конца весны 2023 года ВСУ войдут в Крым.

Но о долгой войне говорит не только власть. В последнее время это становится мейнстримом и среди экспертного сообщества, а также среди волонтеров и активистов.

Так, волонтер Роман Доник пишет о крайне расслабленной атмосфере в украинском обществе, которое считает, что "хуже уже не будет". По его мнению, это не так.

"У нас реально дох#ра народа уже решили, что большей беды, чем была и есть уже и не будет. Ну, "шахеды", ракеты, к этому все уже привыкли. Вон и к КАБам (Корректируемая авиабомба - Ред.) со временем привыкают. Но просто задумайтесь, что будет, если враг прорвет оборону и вновь начнет оккупировать наши города. Почему мудрый народ решил, что этого не может быть? Потому что мы сдерживаем, контратакуем? Потому что наступаем? А про обновление подразделений, которые несут потери в ходе этих действий подумали? Кем восстанавливать боеспособность бригад, если нет никого? Угроза потерять государство или еще большую часть его не миновала", - пишет Доник на своей странице в Facebook.

По его словам, все общество должно быть мобилизовано для участие в войне или помощи фронту.

"Единственный вариант, при котором мы победим - это реально каждый день делать все с такой отдачей, как будто этот день последний… И все, что отвлекает, это сжирает ресурс, который нужен здесь и сейчас… Это не работает по-другому во время такого масштаба войны", - утверждает волонтер.

Кроме того, он призывает пересмотреть категории освобожденных от призыва, среди которых хватает уклонистов, так как, по его словам, скоро "воевать будет некем".

Известный волонтер, глава фонда "Вернись живым!" Тарас Чмут разделяет мнение, что мобилизация в стране будет расширяться.

"Мы должны быть готовы, что так и или иначе служить будут все", - заявил он в интервью украинской редакции BBC. С наполнением армии проблемы, утверждает волонтер.

"У нас куча людей выехала, куча людей пострадала от войны. Силы обороны насчитывают буквально миллион людей, и все равно людей мало. Потому что настолько большая война, настолько большие границы, настолько большая линия фронта, настолько много объектов нужно прикрывать в тылу и т.д." - говорит Чмут.

О том, что пришло время переводить страну полностью на военные рельсы, пишет и известный волонтер Мария Берлинская. Она упрекает власть, что устроила обществу "теплую ванну пропаганды", из которой пора выйти и посмотреть реалистично на складывающуюся ситуацию. А она следующая: Россия имеет гораздо больший человеческий ресурс, чем Украина.

"Именно через расслабленность значительной части общества на фронте сейчас не хватает этих самых дронов. А чем меньше дронов - тем больше гибнет людей", - полагает волонтер.

По ее словам, "Россия делает ставку на то, чтобы играть в долгую, на истощение, потому что у нас значительно меньше ресурса. Это ставка на то, что у нас закончится единственный невосполнимый ресурс - люди. Ставка логичная".

Берлинская пишет, что "время успокоительной пропаганды прошло" и власти нужно вести с обществе "серьезный взрослый разговор", объясняя, что война будет долгой, истощающей и чтобы победить в ней, война должна стать всенародной, а каждый украинец должен стать или волонтером, или бойцом.

Предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар также призвал своих читателей в Facebook "прекратить слушать тех, кто рассказывает вам розовые сказки. Это не лучший способ преодолеть стресс, чем заливать его алкоголем" и "отбросить завышенные ожидания", которые не приближают победу, а наоборот.

По его словам, одной из главных проблем для воюющей Украины стало отсутствие "стратегии победы". У России она простая, по мнению Пекара: "выдержать до момента, когда Украина сломается".

"А у нас стратегии нет, потому что освобождение территорий - это не победа, а продолжение войны", - пишет Пекар.

Пекар также считает, что обществу следует приготовиться к затяжной.

Но возникает вопрос - а готово ли к этому общество?

Бумеранг завышенных ожиданий

В начале июня социологическая группа "Рейтинг" провела замеры настроений на эту тему. Исследование показало, что 58% респондентов готовы ради победы терпеть трудности, вызванные войной, несколько лет. 11% участников опроса согласны мириться с ними только год, 12% - несколько месяцев. Не хотят терпеть вообще 11% опрошенных, и больше всего таких - среди бедных слоев населения - 23%.

Мы уже писали, что доверять социологии времен военного времени нужно крайне осторожно - люди могут бояться высказывать свое мнение, если оно идет вразрез с позицией власти или же может дать основание заподозрить человека в "непатриотической позиции". Но даже с учетом этих нюансов опрос, как видим, показал аж 34% тех, кто не готовы терпеть длительную войну.

"Общество готово жить в нынешнем режиме и ждать победы, содействовать, но по принципу "война не должна прямо меня коснуться". А если призыв или какая-то иная мобилизация, многие пытаются спрятаться или уклониться каким-нибудь коррупционным способом. Но пока мы это видим в масштабах небольших", - говорит политолог Андрей Золотарев в разговоре со "Страной".

По мнению политолога Руслана Бортника, в обществе, вопреки нынешним призывам власти, сохраняются и даже усиливаются полярные тенденции: разочарование, усталость, попытки уехать из страны даже нелегально.

"Непассионарная часть общества, обыватели, воспринимает такие заявления и действия отрицательно. Протестовать, конечно, запрещено. Но протест выражается и другими способами. Многие мужчины всеми правдами и неправдами пытаются выехать за границу, кого-то ловят на попытках откупиться от призыва. Сам поток беженцев сохраняется хотя и не в прежних масштабах. Я видел свежую немецкую статистику: в Германии стало еще больше украинцев. Мой прогноз: уровень поддержки власти, а, возможно, и участия в обороне будет снижаться в силу нарастающей усталости, истощения экономических ресурсов, недоверия к власти и недовольства ее действиями из-за коррупционных скандалов и достаточно неэффективных решений, которые контрастируют с ее нынешними призывами", - полагает эксперт Бортник.

Сейчас же власть пытается преодолеть проблему ожиданий легкой и быстрой победы, которую она сама во многом создала.

"Мы же прекрасно помним, как из всех репродукторов неслось, что дескать, Россия собирает "чмобиков" и "зэков" и бросает их на "мясные штурмы", а ее экономике осталось жить всего-ничего, да и сама она скоро развалиться. Этим общество накачивалось довольно долго и упорно. В итоге воевать ушли добровольцы и тех, кого удалось мобилизовать. А остальные решили, что ждать победы осталось недолго, поэтому на войну можно не обращать внимание. Возник эффект АТО: там где-то воюют, а здесь жизнь идет своим чередом. Власть просто упустила момент, когда можно было легко и полностью перестроить страну на военный лад. В дальнейшем повлияла на атмосферу в части общества и гуманитарная политика с ее давлением на УПЦ и русский язык", - полагает политолог Золотарев.

Не такой уже секрет для украинской политтусовки, что команда Зеленского внимательно следит за амплитудой настроений в стране и за рубежом, стараясь реагировать на серьезные колебания. А значит, и на возможное негативное отношение к переходу к тотальной и длительной войне (что, очевидно, создает большие политические риски для власти) тоже будет реакция. Вопрос только - какая.

Теоретически реакция может быть нескольких типов.

Первая - поиск виновных среди военных. В западных СМИ уже появляется информация о недовольстве политического руководства Украины "неточными" и "завышенным" оценками перспектив наступления, которые Банковая якобы получала от военного командования. Что, теоретически, может привести к тому, что, в случае дальнейшей пробуксовки наступления, ответственным за это объявят Залужного, отправив его в отставку вместе (или вслед) с министром обороны Резниковым, под которым уже давно качается кресло. Слухи такие в политических кругах уже ходят. Но официально украинские власти разногласия отрицают, называя информацию об этом "российскими взбросами". Но даже если Банковая и попытается провернуть операцию с отставкой военных, то это вопросы к власти в обществе не снимет, а, возможно, и усилит. Тем более, что сам Залужный может не согласился с такой оценкой своей деятельности. В том числе и публично. Тем более, что его уже сейчас активно поддерживает широкий круг оппозиционных сил, начиная от партии Порошенко и заканчивая многочисленными активистами, связанными с западными структурами. Поэтому отставка военного командования может не смягчить, а усилить дестабилизирующие и деморализующие тенденции в обществе.

Второй вероятной реакцией может стать радикальное закручивание "гаек" под предлогом необходимости "тотальной войны", пресечение любой критики действий власти, дальнейшее "умножение на ноль" оппозиции. Вопрос, насколько это сможет сделать власть, учитывая слабость и неэффективность госаппарата. А также возможную негативную реакцию на это Запада.

Третий сценарий - попытаться закончить войну в ближайшее время через возобновления переговоров с Россией (если Москва к этому будет готова, а Запад не против), путем заморозки нынешней линии фронта, представив это как победу Украины ("сохранили государственность, идем в НАТО и ЕС").

Последнее полностью противоречит нынешней публичной позиции властей ("никаких переговоров до выхода на границы 1991 года"). Насколько такой вариант возможен?

"Власть будет подстраиваться под меняющиеся настроения. Быть загнанной в угол и терять поддержку она не захочет. Ей придется адаптировать свой курс в отношении войны. Мы уже увидели, как изменилась позиция Киева по мере расширения переговорного процесса со странами Глобального Юга. По негласной информации, на встрече в саудовской Джидде украинская делегация уже не упирала на безоговорочном принятии формулы мира Зеленского и выводе российских войск с оккупированных территорий как главных условий начала переговоров с Москвой. Более того, секретарь СНБО Данилов заявил, что порядок пунктов в формуле может быть изменен. А мы уже помним по тем же Минским соглашениям, что выполнить можно и всего полтора пункта. Конечно, не исключено, что это только уловка со стороны ОП, надеющегося таким образом удержать внимание стран Глобального Юга и завлечь их в своих проекты. Но это же показатель, что команда Зеленского способна проявлять гибкость, когда ей это нужно - несмотря на изначальную высокую планку", - считает Руслан Бортник.

Политолог Золотарев соглашается с тезисом о быстрой реакции ОП на перемены в обществе, но сомневается, что власть под их влиянием изменит в корне свою политику и начнет думать, как быстрее закончить конфликт с Россией.

"Повлиять может только материальный фактор: угрозы со стороны западных союзников перекрыть "кран" с вооружениями и деньгами. Все остальное не воспринимается достаточным доводом, чтобы пересмотреть отношение к возобновлению переговоров по окончанию войны", - полагает эксперт.