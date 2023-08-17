Бывший президент Чехии Милош Земан раскритиковал украинских беженцев-мужчин призывного возраста.

Об этом он заявил в интервью СNN Prima.

"Когда сюда приехали беженцы из Украины, мне сообщили, что 80% из них женщины и дети, и я предполагал, что остальные 20% будут в основном пожилые мужчины и пожилые женщины. Что ж, кажется, я ошибся, или эта информация была неточной. Вчера меня посетил мэр Находа Ян Бирке. И он мне сказал: "В Наход направили тысячу украинцев и значительную часть - я не говорю, что большинство - значительную часть из них составляют молодые люди", - сказал Земан.

Он упомянул резонансную историю с изнасилованием девушки в Пльзене 18-летним украинцем.

Земан заявил, что "кто может насиловать, тот может и воевать".

Отметим, что чешские СМИ сообщали, что этот подозреваемый - давно живет в Чехии и беженцем не является.

Земан говорит, что молодые парни не обязательно должны участвовать в боевых действиях, но могут работать на оружейных заводах, расчищать завалы, помогать в сфере здравоохранения.

"Но ничего этого не происходит - эти люди находятся в относительно большом количестве на нашей территории, и я спрашиваю, почему", - говорит бывший президент.

Напомним, действующий президент Чехии Петр Павел, комментируя историю в Пльзене, призвал "не подыгрывать усилиям, направленным на разделение общества" и заявил, что "конкретное преступление конкретного лица нельзя возложить на всю группу".

Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал в связи с предложением руководителя Украинского института будущего Вадима Денисенко запретить (или ограничить) мужчинам выезд из Украины и после окончания войны для "сохранения нации".

Ранее мы писали, что согласно результатам исследования Варшавского университета, среди молодых девушек в Польше снижается поддержка украинских беженцев из-за опасений, что украинки отберут у них мужей.