Официанты одного из чешских ресторанов, который посетила украинка с подругой, сначала включили гимн РФ, а затем сирену воздушной тревоги. Инцидент произошел в небольшом городке возле Праги во вторник, 2 августа.

Об этом украинская беженка Олеся Кошилка рассказала в своих соцсетях.

По словам Кошилки, она вместе со своей подругой решила пообедать в заведении CottonClub Brandýs. Оно расположено в городке Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав.

"Пришли и сделали заказ. Я попросила пароль от Wi-Fi. На что мне официант-чех ответил, что интернет есть только русский. Я сначала не обратила на это внимание, подумала, что он решил, что я русская. Через минут пять включается гимн России. Я не понимаю, что происходит, захожу внутрь и говорю „Это гимн России?“. На что отвечают: "Да“. Я говорю, что я - украинка. На что мне отвечают: „И что?“, начинают смеяться и включают звук сирены", - рассказала Олеся.

Она говорит, что администрация заведения позже извинилась перед ней и сообщила, что официанта, который инициировал включение гимна России, уволили.

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