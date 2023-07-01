В Киеве выгнали девушку из кафе за то, что она высказала претензии к исполнению в нём песни российского певца Григория Лепса.

Видео инцидента распространилось в соцсетях.

На кадрах, пока молодые люди поют песню Лепса в караоке, слышен голос девушки, которая возмущается исполнением запрещённого в Украине российского артиста. Через несколько секунд раздаётся нецензурная брань и можно заметить, как после слов "выйди отсюда на ***" к автору видео подходит мужчина - видимо, охранник заведения.

Ранее мы писали, как житель Львова возмутился, что на улице города слушали Григория Лепса в авто с днепропетровскими номерами. После этого водителя и пассажира машины задержали, поставивший песню написал объяснительную.

Напомним, после того, как был сформирован чёрный список исполнителей, поддерживающих войну РФ против Украины, уполномоченный по вопросам государственного языка Тарас Креминь заявил, что если человек услышал песню Лепса в общественном месте, он может обратиться к правоохранителям.

Как стало известно, в Казахстане отменили концерт Лепса из-за того, что певец поддерживает российское вторжение в Украину.