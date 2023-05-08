Во Львове произошел новый музыкально-языковой скандал.

Львовянин Роман Гурский опубликовал в Фейсбуке видео, на котором пассажиры автомобиля с днепропетровскими номерами слушают российского певца Григория Лепса.

"Я решил сделать замечание, поэтому включил камеру на телефоне и подошел к пассажирскому сиденью", - сообщает Гурский.

Он спросил у пассажира: "Нормально вам слушать московскую музыку?" На что тот ответил вопросом: "Ты можешь отъеб@ться нах@й?" - и попытался вырвать телефон.

"Затем из автомобиля вышел не быковавший водитель. Я был с гитарой, поэтому на мой вопрос о музыке агрессора он спросил: "А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов?" – описывает свое дальнейшее общение со слушателями Лепса Гурский.

"Я пошел в патрульную полицию, которая стояла неподалеку, а когда вернулся с полицейским, эти чуваки успели перепарковать авто на соседнее место и пешком уйти по улицам Львова", – написал Гурский.

Ранее мы писали, что 7 октября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора". Документом запрещена публичная демонстрация/исполнение российских музыкальных произведений (песен в исполнении российских певцов, музыкальных клипов и др.) и гастроли российских исполнителей в Украине.

Законопроект был принят Верховной Радой 19 июня.