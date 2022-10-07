С сегодняшнего дня в Украине запрещены трансляция российской музыки и гастроли исполнителей из РФ
В пятницу, 7 октября, вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".
Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте украинского парламента.
Запрет касается телевидения, радио и общественных мест.
Документом запрещена публичная демонстрация/исполнение российских музыкальных произведений (песен в исполнении российских певцов, музыкальных клипов и др.) и гастроли российских исполнителей в Украине.
В то же время вводится перечень музыкальных исполнителей (певцов) государства-агрессора, осуждающих агрессию против Украины, на которых указанные ограничения не распространяются.
Законопроект был принят еще 19 июня, но начал действовать с сегодняшнего дня.
Напомним, также с сегодняшнего дня в Украине водителям общественного транспорта запретили включать музыку в салоне.
Также сообщалось, что Рада запретила продавать в Украине российские и белорусские лекарства.