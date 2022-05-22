В Украине отныне не будет российских и белорусских лекарств. Сегодня соответствующий законопроект 316 голосами поддержала Верховная Рада.

Предлагается предоставить возможность Минздраву отказывать в госрегистрации лекарства или отменять его госрегистрацию в Украине, если будет выявлено, что хотя бы один этап его производства осуществляется в РФ или Беларуси. То же самое будет разрешено сделать, если заявитель или его представитель связаны с российскими компаниями.

На период военного положения Кабмину будет разрешено останавливать экспорт лекарственных средств, если возникнет проблема с обеспечением потребностей системы здравоохранения.

Ранее мы писали о том, что приняла Верховная Рада на сегодняшнем заседании. В частности, парламент поддержал законопроекты №7389, №7390 о продлении военного положения и общей мобилизации до 23 августа.

Тем временем Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.