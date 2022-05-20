Народные депутаты "Слуги народа" Георгий Мазурашу, Марьяна Безуглая и Александр Федиенко предлагают снять верхний возрастной ценз для контрактников.

Об этом речь идет в законопроекте №7381, которым также предлагается лишать украинского гражданства уехавших во время войны за границу мужчин.

Законопроект предлагает, в комплекции вооруженных сил на контрактной основе привлекать лиц старше граничного порога для службы по выводу военно-медицинских комиссий.

Напомним, что ограничения по возрасту для контрактников хотят снять и в России.

В этом же законопроекте "Слуги народа" предлагают установить трудовую повинность для официально безработных.

Кроме того, предлагается принудительно изымать авто и ввести квартирную повинность на время военного положения.

Также в проекте закона предлагают не призывать волонтеров на службу во время мобилизации. Также ослабления хотят ввести для лиц, которые работают на предприятиях оборонного, агропромышленного комплексов, официально работающих предприятий.

Вместе с тем, на сайте президента Украины появилась петиция, в которой просят разрешить выезд из Украины мужчин призывного возраста во время войны.