На фоне продолжающейся войны в Украине в России хотят отменить возрастные ограничения по набору контрактников в армию. Об этом пишут российские СМИ.

Согласно действующему закону, первые контракты о прохождении военной службы могут заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы — от 18 до 30 лет.

Депутаты от "Единой России" - председатель и первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и Андрей Красов предлагают оставить в тексте формулировку "Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет".

Таким образом, убирается второй возрастной рубеж, а именно ограничение возрастом 30 лет (для иностранцев) и 40 лет (для граждан РФ) соответственно.

В пояснительной записке депутаты написали следующее: "Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам".

Как уже писала "Страна" сейчас Россия пополняет действующую в Украине армию, в основном, за счёт набора контрактников, обещая им по 300 тысяч рублей в месяц.

Также мы писали о том, как РФ ищет солдат для войны в Украине и будет ли там мобилизация.

Например, в Новороссийске раздают листовки с призывом воевать в Украине за зарплату 3-4 тысячи долларов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.