В военкомате города Новороссийск раздают листовки, в которых мужчин до 40 лет зовут подписывать контракт с армией РФ на срок от одного до шести месяцев для участия в войне в Украине.

Об этом пишут российские телеграмм-каналы.

Обещают платить по 300 тысяч рублей в месяц (по официальному курсу - 4 250 долларов, по курсу чёрного рынка - 3000 долларов).

Отметим, что средняя зарплата в России - 57,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в России бьют тревогу родители пропавших безвести срочников с крейсера "Москва".

Также мы писали, что Путин выступил на параде 9 мая. Вопреки прогнозам он не объявил войну Украине или мобилизацию. При этом сказал, что подпишет сегодня указ о помощи семьям погибших в Украине военных.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 74-го дня войны.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.