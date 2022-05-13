На этой неделе многие слушали праздничную речь Путина 9 мая. Ждали от нее главным образом заявлений о военной мобилизации в России. Подобные ожидания шли в том числе от украинских официальных лиц и разведки. А также со стороны Запада.

Но ничего такого российский президент не сказал. Да и другие представители власти РФ отрицали данные намерения. Пресс-секретарь Путина Песков назвал слухи о мобилизации "чушью".

Разговоры о мобилизации в России, которые идут из Украины и с Запада, в Москве часто называют элементом информационно-психологической войны с целью посеять панику российского населения и показать, что армия не справляется с войной в Украине. Что у нее большие потери.

С другой стороны, война действительно затягивается, потери российской армии растут. Их нужно чем-то восполнять, а продолжение наступательных операций требует все большего числа живой силы и техники. И сами же российские военные обозреватели сообщают, что частичная мобилизация происходит, причем длится она уже несколько месяцев и началась еще до войны.

Однако, происходит она не как во Вторую мировую, когда всему мужскому населению приходят повестки. Она носит несколько иной характер.

Подробнее читайте в статье "Страны".

Полмиллиона под ружье. Что говорят в Украине

После того как в России - еще накануне путинской речи - опровергли намерения проводить полную мобилизацию, в Украине начали обсуждать, как тогда РФ будет набирать личный состав.

Украинский военный эксперт Олег Жданов 8 мая заявлял, что Россия может поставить под ружье в ближайшее время до полумиллиона человек и перейти к войне на истощение.

"Основной вариант, который в ближайшее время предложит Генеральный штаб вооруженных сил РФ Путину, это скрытая мобилизация в несколько этапов. В общем, они собираются поставить под ружье к концу года где-то 400−450 тысяч, первый этап будет где-то 100−150 тысяч, и его начнут где-то после 9 мая.

Россияне, очевидно, переходят к плану войны на истощение и будут пытаться растягивать эту мобилизацию во времени", - считает Жданов.

Минусом этой стратегии он назвал медлительность процесса скрытой мобилизации. А по мере введения в строй новых сил, их будут вооружать все более старой техникой, которая будет сниматься с консервации. То есть качество мобилизованных войск будет ниже.

"А это все еще нужно соединить, сформировать, научить или обновить навыки — это займет не менее двух-трех месяцев, и только потом они смогут перебрасывать их в Украину, чтобы бросать в бой. Но ведь мы не будем стоять на месте", - говорит Жданов.

Что говорят в РФ о мобилизации

Общее мнение российских экспертов - всеобщего призыва не будет, поскольку это ничего не даст.

Так как нет ни достаточного числа техники, ни достаточного числа офицерских кадров, чтоб развернуть многомиллионные армии формата Второй мировой войны. Плюс к тому, нужно будет очень много времени для боевого сглаживания и хотя бы первичного обучения огромного числа мобилизованных (многие из них служили в армии давно и обучать их нужно заново).

Такие мнения звучат в том числе на федеральных телеканалах.

Бывший полковник Генштаба РФ Михаил Ходаренок еще в начале февраля (то есть до вторжения) публиковал материалы о том, почему не стоит ждать быстрой победы над Украиной в случае конфликта с ней.

В статье от 2 февраля он перечислял абсолютно все проблемы, с которыми по итогу и столкнулась Россия в Украине: массовые поставки западных вооружений, упорное сопротивление ВСУ, долгие и кровопролитные бои в городах, которые превращены в укрепрайоны, а также отсутствие лояльности среди местного населения.

Недавно, выступая в эфире российского ТВ, Ходаренок заявил, что массовой мобилизации Россия проводить не станет. По его мнению, для пополнения флота, авиации и танковых частей более критична работа ВПК, а не людской резерв, поскольку все упирается в сроки производства новой военной техники.

"Когда мы получим первый истребительно-авиационный полк по мобилизации? К Новому году будет. Если мы сегодня ночью по мобилизации прикажем строить новые корабли, когда мы получим первый? Через два года", - заявил эксперт.

Российский военный журналист Илья Топчий считает, что мобилизационные мероприятия в России уже идут с начала года в скрытом режиме (то есть начались они до вторжения). Для того чтобы разобраться, будет ли российское руководство объявлять более широкую мобилизацию, Топчий сравнивает мобилизационный потенциал Украины и России.

По его расчетам, к началу войны Украина располагала общими силами в 400-450 тысяч человек - включая ВСУ, тероборону, Нацгвардию, полицию, пограничников и остальные военные формирования.

К лету благодаря мобилизации Киев сможет нарастить свои вооруженные силы до 620-650 тысяч человек. Из которых порядка 150 тысяч будут задействованы непосредственно в боях (остальные - тыл, службы обеспечения, прикрытие других опасных участков, например, на границе с Беларусью).

Россия, по его мнению, накануне вторжения в Украину, располагала, если считать тылы и гражданский персонал, группировкой в 700-800 тысяч человек. Из них непосредственно идти в бой должны были 120-150 тысяч солдат и офицеров.

Скрытая мобилизация, которая проводится в России, позволила нарастить общее число так или иначе задействованных в "спецоперации" лиц до миллиона. При этом число "активных штыков" возросло, по мнению эксперта, до 150 тысяч военных.

То есть рост незначительный, который позволяет лишь поддерживать сравнительный паритет с украинскими силами, что явно недостаточно для того, чтоб вести активные наступательные действия.

И в РФ сейчас, по данным военного обозревателя, меняют организационную структуру войск, укрупняя штаты подразделений. Вводя дополнительные взводы в роту и дополнительные роты в батальоны.

Цель, по мнению Топчия, выйти на уровень 400-500 тысяч непосредственно воюющих солдат. Не считая мобилизованных из "ДНР" и "ЛНР".

Скрытая мобилизация такого количества новых сил займет, по мнению эксперта, несколько месяцев и закончится не раньше осени.

Здесь мы видим совпадение цифр с тем, что выше заявлял украинский эксперт Олег Жданов. Правда, он отводил на это сроки до конца года.

Выводы

Очевидно, что наращивание группировки вторжения до указанных величин введения военного положения и массовой мобилизации в России не требует.

Учитывая, что времени на длительную подготовку "нулевых" призывников нет, единственный источник пополнений - контрактники. О том, что в России активно набирают их для отправки в Украину, "Страна" уже рассказывала.

Как идет эта кампания - открытых данных, конечно, нет. Но, судя по рассказам россиян, с которыми пообщалась "Страна", массовых призывных мероприятий в стране пока не проводится. Многие мужчины, ранее служившие в армии, повесток не получают.

Нету пока мобилизации и среди тех, кто по идее подпадет под нее первым - работники военизированных организаций или спецслужб.

В основном речь идет о призывах к заключению краткосрочных контрактов от одного до шести месяцев. Объявления об этом появляются в России повсеместно. Вот, например, листовки, которые раздаются в военкоматах города Новороссийска. Обещают платить по 300 тысяч рублей в месяц (при том что средняя зарплата в России - около 58 тысяч). По официальному курсу 300 тысяч рублей это 4,7 тысячи долларов. По курсу черного рынка - 3 тысячи долларов.

Иными словами, мобилизация в России проходит по-прежнему в скрытом режиме с ориентированием на тех, кто реально готов быстро приступить к выполнению боевых задач. Поэтому никакого объявления "тотальной войны" и мобилизации от Путина 9 мая не прозвучало.

Судя по всему, Москва по-прежнему придерживается прежнего плана, сформулированного после отхода от Киева и начала "второй фазы спецоперации": основная цель - Донбасс (выход на границы областей или хотя бы захват большей их части).

По другим направлениям - удержание позиций. С перспективой перехода в наступление на юге Украины до Приднестровья, если будет необходимое для этого соотношение сил. А далее - закрепиться на занятых рубежах и вести войну на истощение Украины, нанося удары по инфраструктуре страны, дезорганизуя экономику и тыл. Принуждая Киев принять российские условия мира.

Для выполнения этого плана Путину мобилизация и другие резкие шаги не нужны. Можно восполнять потери и пополнять подразделения при помощи найма новых контрактников (что уже и происходит).

Украина, естественно, будет этим планам противодействовать.

Стратегию уже озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он говорит, что к середине июня у ВСУ уже будет достаточно западной техники и боеприпасов, после чего украинская армия перейдет в наступление.

Впрочем, в Министерстве обороны Украины на днях звучали и более сдержанные оценки. Замминистра Анна Маляр заявила вчера, что поставки оружия и внедрение их в армию могут затянуться на несколько месяцев, и на этот срок нужно готовиться к "тяжелому периоду".

В конечном счете, многое зависит от того, сможет ли Украина провести масштабную мобилизацию.

Несмотря на то что в Украине еще в первый же день войны была объявлена всеобщая мобилизация, в реальности призыв на военную службу не носит всеобщий характер.

Причем примерно по тем же причинам, что и в России, - не хватает экипировки, оружия и офицеров, а также времени и ресурсов на обучение военному делу.

Попытки же отправлять на фронт отряды теробороны из тыла без обучения и достаточного оружия приводят к скандалам (подробнее об этом здесь).

Поэтому важен вопрос, как быстро будет налажена система обучения новобранцев и будут ли достаточны поставки западного оружия и амуниции, чтоб их вооружить, подготовить и отправить на фронт.

Подытоживая: набор в армию новых солдат в обеих странах потребует времени на обучение и оснащение. И здесь главный вопрос - кто с этим справится быстрее. Он может оказать решающее воздействие на ход войны.