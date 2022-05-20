20 мая уже почти три месяца в Украине идет полномасштабная война, которую развязала Россия.

Идут бои в районе Изюма, Лимана, Северодонецка. Ежедневно под обстрелами Бахмут, Авдеевка.

Продолжается выход украинских военных с территории завода "Азовсталь", который в Минобороны России называют "сдачей в плен", а украинская сторона - "эвакуацией с последующим обменом".

О том, как прошел вчерашний день 19 мая - читайте в наших итогах.

В этом онлайне мы следим за главными новостями и событиями 20 мая. Материал обновляется.

20 мая

10:27 Похоже, в Киеве решили отказаться от идеи нейтрального статуса, на которую Зеленский ранее согласился ради окончания войны с Россией.

Украина может стать членом НАТО не "в разгар войны", но, возможно, сразу после нее, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью RND.

"Эта война также показывает, что НАТО есть и останется единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире. Поэтому логично, что этот процесс расширения должен продолжаться, и Украина также должна присоединиться к этому альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее, чем некоторые думают. Не сейчас, в разгар войны, а, возможно, сразу после нее", - сказал Мельник.

10:23 Власти Хмельницкой области не подтверждают взрывов, сообщил губернатор Сергей Гамалий.

10:20 В Энергодаре пожарные с утра вышли на протест после того, как россияне накануне арестовали начальника 1 государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

Судя по видео, которое публикует городской глава Энергодара Дмитрий Орлов, спасатели выстроились вместе с техникой вдоль проезжей части перед дворцом культуры "Современник".

Орлов также сообщил, что протест начали пытаться подавить силой.

"Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники", - написал он (на видео актов насилия нет).

10:08 В Киевской области слышны взрывы. Воздушной тревоги нет, судя по всему - идет разминирование.

10:04 Над Львовской областью за минувшие сутки сбили крылатую ракету, сообщил губернатор Максим Козицкий.

09:59 Власти РФ заявляют о том, что "право жить с Россией" должно быть не только у "ЛДНР", а и у всех территорий, попавших под контроль РФ.

Об этом написал российский сенатор Андрей Клишас в Telegram.

По его мнению, "право определить свою судьбу" имеют жители Херсонского региона, Запорожья и "всех территорий где прошла денацификация".

В общем, еще один намек, что оккупированные территории юга Украины Россия планирует присоединить к себе.

09:44 Число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 миллионов человек.

Общее число бежавших от войны приближается к 14 миллионам, сообщают в UNICEF.

У более 52% перемещенных домохозяйств есть дети.

09:31 Актуальные данные по потерям противника на 20 мая (по версии Генштаба ВСУ).

Число потерь личного состава за сутки увеличилось на 200 человек.

Количество уничтоженных танков - на 9 единиц, бронемашин - 27, 1 артсистему, и 1 РСЗО.

Также в Генштабе сообщают о сбитии 1 самолета, 1 вертолета, 5 беспилотников. Уничтожены 5 автомобилей.

09:19 Сообщают о взрывах в Хмельницкой области.

09:18 Второй в Украине суд над военнослужащими России, вторгшимися в Украину, проходит в Полтавской области.

Об этом сообщает издание "Грати"

Двоим россиянам - Александру Бобыкину и Александру Иванову вменяют в вину артиллерийский обстрел Харьковской области.

Следствие считает, что в первый день военного вторжения РФ они из установки залпового огня "Град" обстреляли Харьковщину с российской, а затем и с украинской территории, разрушив гражданскую инфраструктуру, жилые дома и лицей.

Обоим грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. Бобыкин и Иванов полностью признали вину и согласились давать показания, поэтому прокурор попросил рассматривать дело без изучения доказательств.

Напомним, первым (https://t.me/stranaua/42973) подсудимым из-за вторжения стал россиянин Вадим Шишимаров. Его обвиняют в убийстве мирного жителя. Он также признал вину. Ему грозит пожизненное заключение.

09:01 Пишут, что в Киевской области украинская ПВО сбила российскую ракету.

08:59 В Северодонецке вчера из-за обстрелов погибло 12 мирных жителей, сообщил губернатор Сергей Гайдай.

08:58 Западные СМИ снова опасаются, что эмбарго на российские энергоносители вызовет их подорожание. И, как следствие - рост нефтегазовых доходов России (или по крайней мере не столь сильное их падение, как хотелось бы Западу).

С публикацией на эту тему вышла французская газета Les Echos, которая озаглавила свой материал "Газ: опасная ловушка Путина".

"Даже когда Европа начинает сокращать российский импорт газа, резкий рост цен обеспечивает рекордные доходы Москвы. Пригрозив эмбарго без действий, европейцы попали в ловушку, главным победителем которой является Путин", - делает вывод издание.

Из-за роста цен, Европа отправляет "Газпрому" по 200 миллионов долларов в день. Ожидается, что РФ получит 100 миллиардов газовых доходов от Европы в этом году - вдвое больше, чем за прошлый год.

"Даже если ЕС начнет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок. Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а Путин одерживает верх", - говорится в статье.

08:55 Идут сообщения о взрывах в Житомирской области.

08:47 Посол Украины в Германии Мельник снова раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за промедление с поставками вооружений.

"Cкладывается впечатление, что канцлер не хочет поставлять" тяжелое вооружение Украине", - сказал Мельник.

По его словам, все выглядит так, будто Германия "тянет время и ждет прекращения огня".

"Тогда давление на Германию спадет и больше не нужно будет принимать смелых решений", - считает Мельник.

Ранее посол назвал канцлера "обиженной ливерной колбасой", на что тот не обиделся.

08:46 Карта воздушной тревоги сейчас выглядит так.

08:45 Сообщают о взрывах в Киевской области. Перед этим там видели пролетающую ракету.

08:40 Страны "Большой семерки" договорились о создании альянса по продовольственной безопасности, сообщают немецкие СМИ. Этот альянс будет решать вопросы "снабжении населения мира" продуктами - из-за войны в Украине и зернового дефицита.

Многие страны Африки и Азии зависят от дешевого импорта зерна из Украины. Однако Россия блокирует отгрузки пшеницы из страны морским транспортом. Эта динамика усугубляется запретом Индии на экспорт пшеницы. Поэтому недавно цена на пшеницу поднялась до рекордной отметки.

Немецкий министр развития Свенья Шульце заявила на встрече G7, что "существует риск голода, потому что Путин использует голод как оружие".

Издание "Шпигель" подмечает интересный нюанс: по сути "Большая семерка" пытается дублировать продовольственную программу ООН, которая имеет международный мандат (и куда входят страны, рискующие ощутить голод, в отличие от G7).

"Но ее сейчас возглавляет представитель Китая. Китай не позиционирует себя на стороне Украины в агрессивной войне России", - объясняет газета.

08:30 Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии читателей американского журнала Time. За Зеленского проголосовали более 3,3 миллиона человек, всего он набрал 5% голосов.

На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял третье место с 3,4% голосов.

За Джонсоном с 3,2% голосов следуют медицинские работники , которые по-прежнему играют важную роль в продолжающейся борьбе с Covid-19.

Президент США Джо Байден занял пятое место с 3,1% голосов.

В рамках опроса читатели голосовали за людей, которые, по их мнению, заслуживают место в ежегодном списке самых влиятельных людей года по версии Time.

Список Time-100 2022 года, который в конечном итоге будет выбран редакторами журнала, будет обнародован 23 мая.

08:20 Британская разведка сообщает, что как только РФ окончательно захватит Мариуполь, силы оттуда будут переброшены для усиления операций на Донбассе.

Вероятно, около 1700 украинских бойцов с мариупольского завода "Азовсталь" сдались в плен, сообщает разведка. Неизвестно, какое количество украинских сил еще остается на заводе.

Украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать, и это может быть длительным процессом.

Российские командиры, однако, вынуждены демонстративно достигать оперативных целей. Это означает, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил, считает разведка.

08:10 Губернатор Луганской области Гайдай подтвердил начало штурма Северодонецка, о чем сегодня сообщал Генштаб.

При этом, по его словам, "штурм Северодонецка успеха не имел - россияне понесли потери в личном составе и отступили".

Также, по его словам, враг начал операцию по захвату Лисичанска.

08:07 Основные выводы "Института изучения войны" (США) за минувшие сутки.

1. Российские войска активизируют операции по продвижению к северу и западу от Попасной - в рамках подготовки к наступлению на Северодонецк.

Здесь группами до роты идут попытки захвата сел у трассы Лисичанск-Бахмут. Также со ссылкой на "ДНР" сообщается, что противник окружил Горское и Золотое.

2. Россияне и "ДНР" в Мариуполе пытаются установить "последовательный административный контроль" над городом.

3. Российские силы пытались восстановить контроль над населенными пунктами, которые они потеряли во время контрнаступления Украины к северу от Харькова.

4. Российские силы усиливают военно-морское присутствие вокруг острова Змеиный, чтобы укрепить свою группировку на острове.

08:05 The New York Times опубликовало несколько видео из Бучи во время российской оккупации. Как заявляет издание у него есть доказательства расстрела нескольких человек.

Газета приводит видео с камер наблюдения за 4 марта, где видно, как двое с автоматами в российской форме ведут девять украинских пленных. Среди них выделяется мужчина в ярко-синей кофте.

На втором видео заметно, как пленных заводят на задний двор одного из домов. Видна и синяя кофта, и военный автомобиль с буквой V.

На третьем видео, снятом с коптера (как утверждается, на следующий день 5 марта) заметно, что на заднем дворе здания по улице Яблунской, 144, лежат мертвые тела.

Среди них - мужчина в ярко-синей кофте. Также в кадр попадает российская военная техника и солдаты.

Отметим, что мертвые тела на Яблунской, 144 - включая мужчину в кофте, которого зовут Денис Руденко - были найдены давно, публиковалось много фото и видео.

Но впервые есть кадры, как этих людей ведут в плен и потом, вероятно, расстреливают. Всего найдено восемь тел.

08:02 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

1. Основное наступление противника ведется на Лисичанск и Северодонецк. Была попытка штурма в направлении Северодонецка, но она отбита. Южнее ведутся бои за Тошковку.

2. У границы России под Харьковом бои идут в районах сел Терновая и Веселое.

3. В сторону Бахмута продолжился штурм врагом села Выскрива (Луганская область). А уже на территории Донецкой области российские войска находятся в районах сел Владимировки и Васильевки.

Эти населенные пункты расположены на северо-восток от Бахмута и прилегают к стратегической трассе Лисичанск-Бахмут - единственной, которая соединяет область с внешним миром (на карте).

4. На северо-запад от Донецка "ДНР" атаковала Веселое вблизи контролируемых Украиной Песок.

5. В Запорожской области противник штурмовал поселок Новодаровка у границы с Донецкой областью, но понес потери и отошел.

08:01 Знаковые ремарки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к перспективе вступления Украины в ЕС.

"Хотела бы подчеркнуть, что очень многое зависит от самой Украины - от того, как ей удастся восстановиться после окончания этой войны, в чём мы будем ей помогать, как она реализует реформы, как избавится от олигархов, как проведёт необходимые экономические преобразования", - заявила она в эфире немецкого телеканала ZDF.

Учитывая эти критерии - Украину в Евросоюз не примут еще довольно долго.

К слову, то же самое в последние дни заявляют Германия и Франция. На что украинский МИД уже возмущенно отреагировал.

Отметим, что 9 мая Украина передала в ЕС заполненный опросник для получения статуса кандидата на вступление. Но, судя по комментариям Ляйен и других - кандидатом Киев может пробыть несколько лет.

08:00 Минобороны публикует видео погрузки гаубиц M777 в самолет для отправки в Украину. Дело происходит на авиабазе "Марш" в Калифорнии.