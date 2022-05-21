В России публикуют видео с одной из последних групп украинских военных, которые покидают мариупольский завод "Азовсталь".

Военных осматривают на предмет татуировок.

Примечательно, что у одного из украинских бойцов на плече оказалась татуировка с портретом известного российского националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Российские власти, либералы и левые называли его неонацистом, сам он себя называл национал-социалистом и либертарианцем.

Тесак погиб в российской тюрьме в 2020 году. Официальная версия его смерти - самоубийство. Но многие его соратники считали, что это было убийство по заказу власти.

Тесак был популярной фигурой в праворадикальном движении в странах бывшего Советского Союза.

Ранее "Страна" приводила заявление Минобороны России о том, что с "Азовстали" вышли все украинские военные.

Также в российском ведомстве подтвердили информацию российской журналистки Ирины Куксенковой о выходе с комбината командира полка "Азов" Дениса Прокопенко. До этого в РФ сообщали, что на "Азовстали" сдались заместитель Прокопенко Святослав Паламарь (Калина), а также командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына).