Красный Крест проводит регистрацию украинских военных, выходящих из "Азовстали". Красный Крест называет их военнопленными.

Об этом говорится в заявлении организации в Twitter.

Точное число зарегистрированных военных не называется.

"В последние 2 дня мы зарегистрировали сотни военнопленных, которые покидают завод "Азовсталь" в Мариуполе. Регистрация военнопленных является важной частью нашей работы. Очень важно, чтобы с ними обращались гуманно и достойно", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера "Красный Крест" призывал допустить своих сотрудников к вышедшим с "Азовстали" военным.

Отметим, что в Минобороны РФ заявили о сдаче в плен 1 730 украинских военных с "Азовстали". Из них 771 военнослужащих полка Нацгвардии "Азов".

Всего, по российским данным, на "Азовстали" находилось около 2 500 человек. То есть, по данным МО РФ, вышло уже более половины.

Ранее "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что вышедших с "Азовстали" бойцов ждет трибунал.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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