Жена украинца, в убийстве которого Украина обвиняет российского военного Вадима Шишимарина, просит для него пожизненное заключение. Также она не против, чтобы Шишимарина обменяли на бойцов с "Азовстали".

Об этом она заявила в ходе судебного заседания, которое сейчас происходит в Киеве, передает "Суспильне"

"Я думаю, пожизненное заключение. Но если его поменяют на наших мариупольских защитников, ребят-героев "Азовстали" - я не буду против", - сказала Екатерина Шелипова.

По данным следствия, 21-летний российский военный 28 февраля 2022 убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Шишимарин признал свою вину в совершенном преступлении.

При этом адвокат Шишимарина хочет добиться для него оправдания.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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