Российские военные, во время оккупации территорий Киевской и Черниговской областей, подвергали мирных жителей казням, пыткам и другим военным преступлениям.

Об этом говорится в отчете Human Rights Watch.

В 17 селах Киевской и Черниговской областей правозащитники расследовали 22 случая казней, 9 других незаконных убийств, 6 возможных насильственных исчезновений и 7 случаев пыток.

Сотрудники Human Rights Watch задокументировали 22 внесудебные расправы. Так, например, в одном из сел Киевской области российские военные схватили 45-летнего мужчину. Его мать рассказала, что 19 марта российские солдаты пришли к ним в дом и нашли у ее сына старую военную куртку. После этого около 10 дней мать не знала, где ее сын, а после того как войска РФ отступили, обнаружила его тело в сарае рядом с домом.

Также в Human Rights Watch задокументировали девять случаев незаконных убийств. Так, например, 14 марта колонна войск РФ проезжала мимо села Мохнатин к северо-западу от Чернигова. Тогда один военнослужащий застрелил двух 17-летних братьев-близнецов и 18-летнего парня.

Кроме того, в отчете говорится о семи случаях незаконных пыток. В Human Rights Watch говорят, что людей избивали, били током, инсценировали их казнь.

"Я почувствовал, что мне приставили к голове автомат", - рассказывает один мужчина, у которого на тот момент были завязаны глаза. - "Потом я услышал, как передергивают затвор - и три выстрела. Я слышал, как на пол падают гильзы, и подумал, что мне конец".

21 мирный житель сообщил о незаконном содержании под стражей в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях.

В отчете говорится, что многие мирные жители рассказывали о том, что российские военные держали их сутками или даже неделями в грязных, душных помещениях - в подвале школы, на заводе, в котельной и т.д. - практически без еды, без воды, без туалета.

"Эти злоупотребления в отношении гражданских лиц являются очевидными военными преступлениями, которые должны быть незамедлительно и беспристрастно расследованы", - заявил заместитель директора HRW по Европе и Центральной Азии Георгий Гоги.

Напомним, ранее Human Rights Watch заявляла о военных преступлениях войск РФ в Буче.

Также сообщалось, что Совет ООН проголосовал за расследование военных преступлений российской армии в Украине.

Кроме того, мы рассказывали, что в Украину для расследования военных преступлений приедут судмедэксперты Международного уголовного суда.