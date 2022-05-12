Совет ООН по правам человека проголосовал за начало расследования предполагаемых преступлений российских военных в Украине.

Об этом сообщает ВВС.



За расследование проголосовали 33 страны-участницы Совета, 12 воздержались, Китай и Эритрея были единственными странами, проголосовавшими против резолюции, которую внесла Украина.

Ранее мы писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар по школе в Белогоровке.

Также "Страна" сообщала, что CNN опубликовал видео, как российские солдаты на окраине Киева расстреляли в спину двух мирных жителей.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.