Совет ООН по правам человека назначил 12 мая заседание, посвященное Украине
Совет ООН по правам человека проведет в четверг специальное заседание, посвященное предполагаемым нарушениям прав человека Россией во время ее войны в Украине.
Об этом сообщается в расписании органа на его сайте.
"34-я специальная сессия Совета по правам человека об ухудшении ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии - 12 мая 2022 г.", - значится в расписании работы органа.
Ранее более 50 стран, включая Великобританию, Германию, Турцию и США, поддержали запрос Украины и потребовали проведения внеочередного заседания высшего органа ООН по правам человека для изучения ухудшения ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии.
Заседание может вылиться в принятие резолюции, которая поручит недавно сформированной Комиссии по расследованию войны представить подробный отчет совету в конце этого года.
Ранее "Страна" сообщала, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил удар по школе в Белогоровке вблизи Лисичанска.
Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.