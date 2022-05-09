Совет ООН по правам человека проведет в четверг специальное заседание, посвященное предполагаемым нарушениям прав человека Россией во время ее войны в Украине.

Об этом сообщается в расписании органа на его сайте.

"34-я специальная сессия Совета по правам человека об ухудшении ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии - 12 мая 2022 г.", - значится в расписании работы органа.

Ранее более 50 стран, включая Великобританию, Германию, Турцию и США, поддержали запрос Украины и потребовали проведения внеочередного заседания высшего органа ООН по правам человека для изучения ухудшения ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии.

Заседание может вылиться в принятие резолюции, которая поручит недавно сформированной Комиссии по расследованию войны представить подробный отчет совету в конце этого года.

Ранее "Страна" сообщала, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил удар по школе в Белогоровке вблизи Лисичанска.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.