Совет Безопасности ООН впервые с начала войны единогласно проголосовал за заявление по ситуации в Украине.

В заявлении, проект которого внесли Норвегия и Мексика, Совбез выразил поддержку усилиям генсека ООН по урегулированию в Украине.

В заявлении не упоминается ни «война», ни «конфликт», ни «вторжение», как называют военные действия в Украине и на Западе, ни «специальная военная операция», как ее называет Москва.

В заявлении, подготовленном Норвегией и Мексикой, «выражается глубокая озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины» и «напоминается, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций обязательство разрешать свои международные споры мирным путем».