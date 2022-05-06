Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш посетит с официальным визитом Республику Молдова 9 и 10 мая.

Об этом сообщает Replica Media со ссылкой на пресс-секретаря офиса постоянного координатора ООН от Молдовы Кристину Давид.

Глава ООН прибудет в Кишинев 9 мая и в первый день своего визита проведет встречи с президентом Молдовы Майей Санду, а также с премьер-министром Натальей Гаврилице.

На следующий день, 10 мая, генеральный секретарь ООН посетит Центр размещения украинских беженцев в Молдэкспо, расположенный в Кишиневе.

Гутерриша будут сопровождать постоянный координатор ООН Саймон Спрингетт, министр труда и социальной защиты Марсель Спатари и другие официальные лица и руководители аппарата ООН.

Напомним, в конце апреля генсек ООН побывал сначала в Москве, а затем в Украине. Во время поездки в Украину он посетил Бородянку.

А в Москве он предложил создать контактную группу с участием украинцев и россиян для решения гуманитарных вопросов в Украине.