Сегодня, 5 мая Совет Безопасности ООН обсудит гуманитарную ситуацию в Украине. Речь пойдет о проблемах защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры в условиях войны.

Об этом сообщает "Укринформ".

Заседание созвали США. Начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

От ООН на заседании будут делать доклад Генеральный секретарь Антониу Гутерреш или его заместитель по политическим вопросам Розмари Дикарло (если Гутерреш не успеет прибыть в Нью-Йорк из командировки по странам Африки), заместитель Генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

К участию в заседании приглашена Украина. Ожидается выступление Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.