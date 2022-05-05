Совбез ООН проведет заседание 5 мая. Фото: PxHere

Сегодня, 5 мая Совет Безопасности ООН обсудит гуманитарную ситуацию в Украине. Речь пойдет о проблемах защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры в условиях войны. 

Об этом сообщает "Укринформ"

Заседание созвали США. Начало запланировано на 22:00 по киевскому времени. 

От ООН на заседании будут делать доклад Генеральный секретарь Антониу Гутерреш или его заместитель по политическим вопросам Розмари Дикарло (если Гутерреш не успеет прибыть в Нью-Йорк из командировки по странам Африки), заместитель Генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

К участию в заседании приглашена Украина. Ожидается выступление Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной. 

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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