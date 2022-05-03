Совет безопасности ООН проведет заседание, посвященное ситуации в Украине. Оно состоится в четверг, 5 мая. Совбез соберется обсудить войну в Украине под председательством США, которые занимают этот пост в мае.

Как сообщается в распространенной во вторник программе работы Совбеза, заседание начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что Украина будет занимать центральное место в работе Совета безопасности ООН в течение всего мая.

На заседании 5 мая будут обсуждать итоги поездки генсека организации Антониу Гутерреша в Москву и Киев. В Москве он провел встречи президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

А 6 мая по инициативе России пройдет неформальное заседание Совбеза ООН. Российская сторона предоставит на нем слово гражданам, находящимся непосредственно в районе конфликта.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.