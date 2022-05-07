В США констатируют, что Россию сейчас невозможно лишить статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, как призвали в Офисе президента Украины.

Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу PBS.

Она говорит, что понимает украинские власти, но реализовать такие планы не получится.

"Россия является постоянным членом. Я сейчас не вижу возможности того, что это каким-то образом изменится. Но мы продолжим попытки их изолировать", - заявила Томас-Гринфилд.

Напомним, в апреле Россию временно исключили из Совета ООН по правам человека.

А вчера Совбез ООН впервые единогласно проголосовал за заявление по Украине. Без войны и "спецоперации".

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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