Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил удар по школе в Белогоровке вблизи Лисичанска.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООН.

"Генсек ООН потрясен сообщением о нападении 7 мая на школу в Белогоровке, Украина, где многие люди искали убежища от продолжающихся боевых действий", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Количество жертв в обращении не упоминается, хотя власти Украины заявили о 60 погибших.

Напомним, 7 мая российские войска нанесли авиаудар по школе в Белогоровке, где в подвале от обстрелов прятались люди. После удара возник сильный пожар, который смогли потушить спасатели.

Также мы писали, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил о смерти детей в Белогоровке. Украинские власти пока не подтвердили эту информацию.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".