Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил авиаудар 7 мая по школе в поселке Белогоровка под Лисичанском.

Об этом Боррель написал в Twitter.

По его словам, в результате обстрела погибли много детей.

В то же время украинские власти пока официально подтверждают гибель двух приезжих волонтеров и жителей села после удара по школе. О детях они не упоминают. Так, губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что в Белогоровке погибли два закарпатских волонтера.

"В последнюю эвакуацию перед трагедией несколько дней назад в Белогоровку приехал эвакуационный транспорт, рассчитанный на 300 человек, тогда согласились эвакуироваться только 49 жителей. Автобусы уехали пустыми. Ребята тоже были на этом рейсе, а затем вернулись помогать. Они погибли в школе вместе с жителями села", - говорится в сообщении губернатора в Facebook.

Напомним, после авиудара по школе в Белогоровке возник пожар, который смогли потушить спасатели.

После этого появилась информация, что под завалами школы в Белогоровке после авиаудара россиян погибли 60 человек.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".