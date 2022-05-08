Глава Евродипломатии заявил о смерти детей в Белогоровке. Украинские власти не подтвердили информацию
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил авиаудар 7 мая по школе в поселке Белогоровка под Лисичанском.
Об этом Боррель написал в Twitter.
По его словам, в результате обстрела погибли много детей.
В то же время украинские власти пока официально подтверждают гибель двух приезжих волонтеров и жителей села после удара по школе. О детях они не упоминают. Так, губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что в Белогоровке погибли два закарпатских волонтера.
"В последнюю эвакуацию перед трагедией несколько дней назад в Белогоровку приехал эвакуационный транспорт, рассчитанный на 300 человек, тогда согласились эвакуироваться только 49 жителей. Автобусы уехали пустыми. Ребята тоже были на этом рейсе, а затем вернулись помогать. Они погибли в школе вместе с жителями села", - говорится в сообщении губернатора в Facebook.
Напомним, после авиудара по школе в Белогоровке возник пожар, который смогли потушить спасатели.
После этого появилась информация, что под завалами школы в Белогоровке после авиаудара россиян погибли 60 человек.
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