Появились фото последствий обстрела Корабельного района Николаева.

Соответствующие снимки опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Вечером, 7 мая, в результате вражеских обстрелов Корабельного района Николаева повреждены балконы и стекло окон в двух квартирах девятиэтажного жилого дома и загорелась кровля библиотеки, расположенной на первом этаже этого же здания. Пожар на площади 20 кв. метров потушили пожарные 5 государственной пожарно-спасательной части и очередная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области", - говорится в сообщении спасателей.

Информация о травмированных уточняется.

Ранее мы писали, что в Николаевской области из-за постоянных обстрелов решили не восстанавливать ж/д сообщение. Ранее восстановление ж/д сообщения рассматривалось как вариант наладить логистику экспорта при заблокированных портах.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.