Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на Луганщине ликвидирован пожар здания школы в Белогоровке. Здание загорелось после авиаудара РФ.

"7 мая в 16:37 в пгт Белогоровка Северодонецкого района в результате вражеских обстрелов произошло попадание в здание школы с последующим возгоранием на площади около 300 м кв", - сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Фото: ДСНС України

По сообщениям спасателей, примерно в 20:12 пожар был ликвидирован.

"Подразделениями ГСЧС спасены 2 человека. Спасателями проведен разбор завалов. В настоящее время работы по разборке завалов приостановлены. Изъяты тела 2 погибших. Число возможных жертв уточняется", - говорится в сообщении спасательной службы.

Продолжение работ намечено на 8 мая.

Скриншот: ДСНС України

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