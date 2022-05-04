В Черкассах сотрудники ГСЧС спасли двух несовершеннолетних девушек, которые упали в яму, глубиной более двух метров. Инцидент произошел в среду, 4 мая, на улице Грибной.

В Центр управления по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, в глубокую яму попали девушки-подростки 14 и 15 лет. Самостоятельно выбраться из нее они не могли.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели 23-й государственной пожарно-спасательной части. Они подняли несчастных на поверхность. При этом одной из девушек понадобилась серьезная помощь - до прибытия автомобиля скорой помощи бойцы ГСЧС с помощью специального капюшона поддерживали ее легочную систему свежим воздухом.

На месте происшествия обнаружены пластиковые емкости с бензином. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.

Напомним, спасатели показали видео, как пес Патрон ищет боеприпасы в Чернигове.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.