Работники государственной службы чрезвычайных ситуаций из Чернигова показали очередное видео с псом-сапером Патроном. На видео пес активно ищет взрывоопасные предметы.

"Тем временем наша воинственная собачка Патрон продолжает разминировать территории вблизи Чернигова. За минувшие сутки он вместе с черниговскими пиротехниками ГСЧС уничтожил 262 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в разминировании из-за российско-украинской войны нуждается около 300 тысяч квадратных километров территории Украины. Это почти половина территории нашего государства. Из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине не может пока использоваться для сельскохозяйственной деятельности.

Разминирование проходит постоянно, но из-за огромных масштабов о быстром результате говорить не приходится. Так, жители освобожденной от врага Киевской области смогут вернуться домой ближе к лету.

Несчастные случаи происходят постоянно, несмотря на работу ГСЧС. Так, недавно в селе возле Ирпеня на мине подорвался грузовик, водитель погиб.