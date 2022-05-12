Американский телеканал CNN опубликовал видео, на котором, как утверждается, российские солдаты на окраине Киева убивают в спину двух мирных жителей. По данным ресурса, инцидент произошел 16 марта.

Видео сейчас исследуется украинской прокуратурой как доказательство военного преступления.

CNN опознало пострадавших. Один из них был владельцем разграбленного автосалона, его фамилия не разглашается. Другим был 68-летний Леонид Алексеевич Пляц, работавший охранником автосалона.

На видео отчетливо можно рассмотреть, как военный расстреливает в спину двух идущих и, вероятно, ничего не подозревающих мужчин.

Напомним, на днях под Харьковом россияне расстреляли колонну автомобилей с мирными жителями.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.