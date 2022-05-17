В Украину направится группа судмедэкспертов Международного уголовного суда (МУС) для расследования военных преступлений, которые были совершены российскими оккупантами.

Об этом сообщил прокурор МУС Карим Хан.

"Я могу подтвердить, что сегодня мой Офис направил в Украину группу из 42 следователей, судебно-медицинских экспертов и вспомогательного персонала для продвижения наших расследований преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда и оказания поддержки национальным властям Украины", - говорится в заявлении прокурора МУС.

Он также заявил, что "это самое масштабное разовое развертывание моего Офиса на местах с момента его создания".

Ранее мы писали, что Совет ООН по правам человека проголосовал за начало расследования предполагаемых преступлений российских военных в Украине. За расследование проголосовали 33 страны-участницы Совета, 12 воздержались, Китай и Эритрея были единственными странами, проголосовавшими против резолюции, которую внесла Украина.

Кроме того, как пишут New York Times, в США планируют изменить закон о военных преступлениях, чтобы по нему появилась возможность рассматривать дела, по которым не проходят американцы. Ведущие сенаторы обеих партий достигли соглашения по законопроекту, который расширит действие закона о военных преступлениях 1996 года и наделит американские суды юрисдикцией в отношении дел, связанных с зверствами, совершенными за границей, даже если ни одна из сторон не является гражданином США.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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