В США планируют изменить закон о военных преступлениях, чтобы по нему появилась возможность рассматривать дела, по которым не проходят американцы.

Об этом пишет New York Times

Ведущие сенаторы обеих партий достигли соглашения по законопроекту, который расширит действие закона о военных преступлениях 1996 года и наделит американские суды юрисдикцией в отношении дел, связанных с зверствами, совершенными за границей, даже если ни одна из сторон не является гражданином США.

Идея проекта, копия которого была получена The New York Times, заключается в том, что если кто-то, совершивший военные преступления за границей, позже приедет в США, то может быть привлечен к ответственности за эти действия

"Этот законопроект дает сильный сигнал, что военные преступники здесь не приветствуются и должны быть наказаны, независимо от того, где было совершено их преступление", - сказал автор законопроекта Чарльз Грассли.

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