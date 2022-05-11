В суд направлен обвинительный акт в отношении российского военного, сержанта-"кантемировца" Вадима Шишимарина убийство мирного жителя в Сумской области. Преступнику грозит минимум 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

"Первый российский военный предстанет перед судом за убийство гражданского в Сумской области. Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области Вадима Шишимарина", – говорится в сообщении.

По данным следствия, этот 21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин, разбили ВСУ. Убегая, он с еще четырьмя сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им. На украденной машине с пробитыми колесами захватчики заехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону.

"Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома", – рассказала Венедиктова.

Сейчас подозреваемый Шишимарин находится под стражей.

"Прокурорами и следователями СБУ собрано достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК Украины). За эти действия ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – добавила Венедиктова.

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Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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