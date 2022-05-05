Начиная с 24 февраля, Украина вернула из плена 324 наших граждан. Об этом сообщает СБУ.

По информации спецслужбы, всего было произведено 9 обменов. Сколько было передано в рамках обмена российских пленных не сообщается.

"Все это - в рамках взаимодействия и системной и кропотливой работы Объединенного центра по поиску и освобождению пленных, который функционирует под патронатом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины - Президента Владимира Зеленского", - говорится в заявлении СБУ.

Также в службе призвали сообщать, если у граждан есть информация о факте незаконного лишения свободы украинцев или попадании их в плен.

Скриншот: Telegram/СБУ

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.