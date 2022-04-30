Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что сегодня произошел новый обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись семь военных и семь гражданских лиц.

Об этом чиновница написала в Telegram.

По словам Верещук, одна из военных - женщина на пятом месяце беременности.

О том, где состоялся обмен, министр не указала.

"Неизвестно, где это произошло и связано ли с эвакуацией из Мариуполя, где, по данным российских СМИ, начали выводить людей из "Азовстали", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что между Украиной и Россией состоялся седьмой обмен пленными. Домой вернулись 45 украинцев.

Также "Страна" информировала, что Арахамия рассказал, зачем Украине пленные оккупанты, и сообщил о проблеме с обменным фондом.

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.