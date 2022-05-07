Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об освобождении в Украине 11 членов экипажа сухогруза "Авангард". Он прибыл в Измаил из Греции еще 1 декабря 2021 года для ремонта.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отметим, что вице-премьер-министр Ирина Верещук вчера также сообщала об обмене пленных, в результате которого вчера домой вернули 41 украинца, среди них 11 женщин.

Вероятно, об этом обмене сообщает и Москалькова.

По ее заявлению, в Украине удерживаются ещё 60 моряков с 7 российских судов.

Суммарно после девяти обменов в Украину вернулись больше трех сотен пленных.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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