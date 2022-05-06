Сегодня состоялся очередной обмен пленными, в ходе которого вернули 41 пленного, в том числе 11 женщин. Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских. Среди освобожденных есть настоятель храма ПЦУ.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Ранее министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвало международную медицинскую организацию "Врачи без границ" (MSF) сформировать эвакуационную миссию для спасения украинских военных, которые находятся на "Азовстали" в Мариуполе.

Также "Страна" писала о том, как россияне взяли в плен главу администрации Чернобаевки Херсонской области Игоря Дударя. Позже в сельсовете Чернобаевки сообщили, что Дудар находится в больнице в тяжелом состоянии после проведения обысков в его доме с повреждением имущества. За больницей ведут надзор российские военные.

Напомним, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.