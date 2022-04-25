Офис прокурора Международного уголовного суда впервые в истории присоединился к совместной следственной группе для расследования зверств РФ на украинской территории.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Убеждена, что присоединение еще одного мощного участника сделает расследование и судебное преследование военных преступлений и преступлений против человечности более эффективным и скоординированным. Справедливость для жертв и наказания для виновных - вызов для всего мирового юридического фронта и наша совместная следственная группа стала в его авангарде", - написала Венедиктова в Facebook.

По ее словам, сегодня вместе с генпрокурорами Литвы и Польши Нидой Грунскене и Збигневом Зебро и прокурором Международного уголовного суда Каримом А. А. Ханом был подписан документ о расширении совместной следственной группы. Теперь офис прокурора Международного уголовного суда-участник совместной следственной группы. Также в нее входят Евроюст, где представлены 27 стран-членов ЕС и 10 других государств.

"У каждой из государств-сторон продолжается собственное национальное расследование агрессии РФ в Украине. Кроме этого полноценное независимое расследование начал Офис прокурора Международного уголовного суда. Стороны и участники ССГ будут координировать свои действия, вместе планировать следственные стратегии, а также оперативно и безопасно обмениваться информацией и доказательствами.





Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".