В Австрии хотят начать свое расследование совершенных в Украине военных преступлений. Местный Минюст заявил, что сейчас выяснят юридическую основу такого расследования.

Об этом сообщает издание Euractiv.

Это решение может быть связано с тем, что канцлер Австрии Карл Нехаммер после визита в Москву рассказал Путину, что своими глазами увидел в городах Украины, побывавших под оккупацией ужас войны и отметил необходимость наказания виновных.

Свои расследования военных преступлений российской армии в Украине уже ведут Литва, Польша, Германия.

Ранее мы писали, что главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан посетил украинский город Буча в Киевской области. Также он назвал Украину "местом преступления" и заявил о необходимости его независимого расследования.

Также во Львов прибыли французские жандармы, которые будут расследовать военные преступления российских военных в Буче и других населенных пунктах Киевской области.

Мы рассказывали, что Москва пытается скрыть следы преступлений во временно оккупированных городах. Так, в Мариуполе работают 13 мобильных крематориев, которые сжигают тела убитых мирных жителей.